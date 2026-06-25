Private Assets SE & Co. KGaA: Beteiligungen drehen Trend um - Aktie im Fokus
Im Geschäftsjahr 2025 meistert die Gruppe ein schwieriges Umfeld, stärkt ihr Portfolio, setzt auf internationales Wachstum und richtet Beteiligungen konsequent neu aus.
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- Geschäftsjahr 2025: trotz schwierigem Umfeld deutlich verbessertes Ergebnis; hoher Aufwand für Akquise neuer Beteiligungen; erster erfolgreicher Exit (InstaLighting), Erwerb der TAM Groupe und eine abgeschlossene Add‑On‑Akquisition.
- Restrukturierungsmaßnahmen bei nicht nachhaltig profitablen Beteiligungen und wesentliche Portfolio‑Bereinigung; künftig verstärkte Akquise im europäischen Ausland wegen attraktiverer Wachstumsperspektiven.
- SIM Automation: sehr geringer Auftragseingang in Q4 2025 und Jan–Apr 2026, deutliche Erholung der Auftragseingänge im Mai/Juni 2026; erwarteter Auftragsbestand Ende Juni nahezu geplant, aber 2026er Ergebnis wird deutlich schwächer ausfallen.
- Kieler Maschinenwerke: hohe Nachfrage und erwartetes starkes Wachstum; Hauptaufgabe ist das Management dieses Wachstums; Prüfung von Wachstumsfinanzierungen.
- Die Jobmacher: Markt schrumpft rund 10% p.a., Die Jobmacher wuchs ~1% in 2025; Fokus auf Defence und Aerospace; 2026 Ausbau der Personalvermittlung mit signifikantem Ergebnisbeitrag geplant.
- TAM Groupe: nach Carve‑Out werden Maßnahmen umgesetzt, um Abhängigkeit von konjunkturellen und klimatischen Schwankungen zu reduzieren; Prüfung internationaler Expansion, insbesondere Chancen in Krisenregionen für Bauchemikalien.
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