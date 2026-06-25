Bio-Techne Aktie stark gefragt - +18,31 % - 25.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Bio-Techne Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,31 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bio-Techne Aktie. Nach einem Plus von +7,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,98€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bio-Techne ist ein führendes Unternehmen im Bereich der biowissenschaftlichen Forschung und Diagnostik, das durch seine Innovationskraft und strategische Akquisitionen besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bio-Techne Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +37,24 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bio-Techne +23,72 % gewonnen.

Während Bio-Techne heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

Bio-Techne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,74 % 1 Monat +49,50 % 3 Monate +37,24 % 1 Jahr +44,25 %

Informationen zur Bio-Techne Aktie

Stand: 25.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 157 Mio. Bio-Techne Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,74 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Bio-Techne

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Danaher notiert im Minus, mit -1,17 %. Merck notiert im Plus, mit +3,80 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,48 %

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Ob die Bio-Techne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bio-Techne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.