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    Besonders beachtet!

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    Bio-Techne Aktie stark gefragt - +18,31 % - 25.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bio-Techne Aktie bisher um +18,31 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bio-Techne Aktie.

    Besonders beachtet! - Bio-Techne Aktie stark gefragt - +18,31 % - 25.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Bio-Techne ist ein führendes Unternehmen im Bereich der biowissenschaftlichen Forschung und Diagnostik, das durch seine Innovationskraft und strategische Akquisitionen besticht.

    Bio-Techne aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bio-Techne Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,31 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bio-Techne Aktie. Nach einem Plus von +7,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,98. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bio-Techne Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +37,24 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bio-Techne +23,72 % gewonnen.

    Während Bio-Techne heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

    Bio-Techne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,74 %
    1 Monat +49,50 %
    3 Monate +37,24 %
    1 Jahr +44,25 %
    Stand: 25.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Bio-Techne Aktie

    Es gibt 157 Mio. Bio-Techne Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,74 Mrd.EUR € wert.

    Merck übernimmt US-Unternehmen Bio-Techne


    Der Pharma- und Technologiekonzern Merck baut sein Geschäft mit Laborausrüstung mit einer der größten Übernahmen in der Unternehmensgeschichte aus. Der Dax -Konzern übernimmt den Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien …

    Halper Sadeh LLC is Investigating Whether Bio-Techne Corporation is Obtaining a Fair Price for its Shareholders


    Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating the sale of Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) to Merck KGaA for $73.00 per share in cash. Halper Sadeh encourages Bio-Techne shareholders to click here to learn more about their …

    Merck übernimmt Life-Science-Unternehmen Bio-Techne für 11,3 Milliarden Dollar


    Der Darmstädter Merck-Konzern kauft erneut milliardenschwer zu und stärkt damit sein Life-Science-Geschäft. Wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte, übernimmt es den US-Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien Bio-Techne …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bio-Techne

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Danaher notiert im Minus, mit -1,17 %. Merck notiert im Plus, mit +3,80 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,48 %

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    Ob die Bio-Techne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bio-Techne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    +19,47 %
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    +40,97 %
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    ISIN:US09073M1045WKN:A12ENG
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    Verfasst von Markt Bote
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