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    Tesla will Produktion ankurbeln - 1.000 neue Mitarbeiter

    Tesla will Produktion ankurbeln - 1.000 neue Mitarbeiter
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren. Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Im April hatte Tesla bereits die Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern angekündigt./vr/DP/nas

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 331,3 auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -55,79 %/+44,82 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursschwankungen und Bewertung von Tesla: Nutzer kommentieren einen jüngsten Rückgang (~−6%) und Dipp‑Käufe, sprechen von möglicher Blase, debattieren technische vs. fundamentale Analyse und spekulative Hebelprodukte, sowie um fundamentale Risiken durch Autopilot‑Unfälle und eine NHTSA‑Untersuchung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Tesla will Produktion ankurbeln - 1.000 neue Mitarbeiter Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin stärker hochfahren. Das Unternehmen teilte mit, weitere 1.000 Beschäftigte einzustellen und ab Oktober die Produktion auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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