Tesla will Produktion ankurbeln - 1.000 neue Mitarbeiter

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 331,3 auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -55,79 %/+44,82 % bedeutet.