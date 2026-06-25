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    Sunshare präsentiert zukunftsweisende Heimspeicher-Lösungen auf der Intersolar Europe 2026

    MÜNCHEN, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Intersolar Europe 2026 ging heute erfolgreich zu Ende. Als Innovationsführer im Bereich Balkonkraftwerke und Mikrospeicher präsentierte Sunshare seine neue Produktmatrix und zeigte dem europäischen Markt neue Wege für ein effizientes, intelligentes Energiemanagement auf.

    Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand das Flaggschiff Glory 4.02 kWh Balkon-Energiespeichersystem. Das System bricht mit den Einschränkungen starrer Heimbatterien und unterstützt das flexible, modulare Mischen von 1,52-, 2,03- und 4,02-kWh-Modulen bis zu einer Gesamtkapazität von 16,12 kWh. Um Energieverluste bei der Parallelschaltung mehrerer Module zu minimieren, sorgt die innovative „Dual-Level Active Balancing"-Technologie für minimale Verluste und maximale Effizienz im täglichen Betrieb. Dank eXtraSolid-Technologie und einer schonenden Niederspannungs-Hochstrom-Ladearchitektur erreicht das System 10.000 Ladezyklen (20 Jahre Lebensdauer) bei hoher thermischer Sicherheit.

    Für einen höheren Energiebedarf optimiert das neue Hochleistungs-Speichersystem die Leistung mit 4.000W PV-Eingang und 3.680W On-/Off-Grid-Ausgang. Per Plug-and-Play lassen sich bis zu drei Geräte parallel auf eine Gesamtleistung von 11kW skalieren, um auch Großverbraucher im Haushalt problemlos zu versorgen.

    Flankiert wird die Hardware von einem KI-Energiemanagementsystem der nächsten Generation. Es analysiert Wetterprognosen sowie dynamische Stromtarife für ein automatisiertes Laden im Tiefpreis- und Entladen im Spitzenpreisfenster. Ein großes Frontdisplay und die aktualisierte iShareCloud-App visualisieren alle Energieflüsse intuitiv in Echtzeit.

    Von der flexiblen Balkonerweiterung bis zur KI-gesteuerten Optimierung treibt Sunshare die Evolution der Heimenergie zu einer einfacheren, effizienteren und intelligenteren Zukunft voran.

    Über Sunshare Sunshare wurde 2023 als Tochtergesellschaft von Sungrow (einem weltweit führenden Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichern) gegründet und ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Balkonkraftwerke und Heimspeicher spezialisiert hat. Unter dem Leitgedanken „Green power for life moments" macht Sunshare saubere Energie für Haushalte weltweit sicher, effizient und zugänglich.

    Weitere Informationen: https://bit.ly/3QhY0pU

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000525/d4a088833554ee214348f4e8c6669b48.jpg

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