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    Pacific Avenue Capital Partners gibt Ernennung in den Investitionsausschuss, neue KI-Initiative und Teamvergrößerung bekannt

    LOS ANGELES, Kalifornien / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute die Berufung von Jonathan Sinnott in den Investitionsausschuss, die Einrichtung eines speziellen Teams für künstliche Intelligenz unter der Leitung von Al Rahrooh und mit Unterstützung von Ahsan Hashmi und Alejandro Urrea sowie die Aufnahme von Tyler Woodhouse, Adolfo Guerra und Francisco Lima in den Bereichen Portfolio-Operations und Compliance sowie die Aufnahme von Saiesha Sharma als Associate in das Investmentteam bekannt.

     

    „Wir sind weiterhin bestrebt, die beste Private-Equity-Gesellschaft in Los Angeles zu schaffen, bei der man arbeiten kann. Jonathans Berufung in den Investitionsausschuss ist eine wohlverdiente Anerkennung seiner Leistungen, und ich freue mich auf seinen anhaltenden Beitrag in dieser erweiterten Rolle. Darüber hinaus ist die Einrichtung unseres speziellen KI-Teams eine entscheidende Initiative für das Unternehmen, von der wir glauben, dass sie sowohl für Pacific Avenue als auch für unsere Portfoliounternehmen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil schaffen wird. Ich freue mich außerdem sehr, Al, Tyler, Adolfo, Francisco und unsere neueste Investment-Associate im Team willkommen zu heißen. Jeder von ihnen bringt außergewöhnliche Erfahrungen mit, die unsere Fähigkeit stärken werden, Projekte umzusetzen und Wert in unserem gesamten Portfolio zu schaffen.“

     

    – Chris Sznewajs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Pacific Avenue Capital Partners

     

    Pacific Avenue freut sich, die Berufung von Jonathan Sinnott in den Investitionsausschuss bekannt zu geben. Herr Sinnott kam 2018 zu Pacific Avenue und wurde seitdem zum Managing Director befördert. Während seiner Tätigkeit bei Pacific Avenue hat sich Herr Sinnott auf die Akquise von Transaktionen, deren Abwicklung, die Due Diligence sowie die Portfolio-Operations konzentriert. Seine Berufung in den Investitionsausschuss spiegelt sowohl seine bisherigen Beiträge zum Unternehmen als auch seine wachsende Führungsrolle innerhalb der gesamten Plattform wider. Vor seinem Eintritt bei Pacific Avenue war Herr Sinnott in der „Special Situations“-Gruppe von Oaktree Capital Management sowie in der „Financial Sponsors“-Gruppe bei Credit Suisse tätig. Herr Sinnott erwarb seinen M.B.A. an der UCLA Anderson School of Management und schloss sein Studium an der University of Pennsylvania mit einem B.A. ab.

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    IRW Press
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    Pacific Avenue Capital Partners gibt Ernennung in den Investitionsausschuss, neue KI-Initiative und Teamvergrößerung bekannt LOS ANGELES, Kalifornien / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Pacific Avenue Capital Partners („Pacific Avenue“), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand …
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