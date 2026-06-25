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    Gemeinsames Seemanöver Deutschlands und Israels vor Haifa

    Gemeinsames Seemanöver Deutschlands und Israels vor Haifa
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    TEL AVIV (dpa-AFX) - Die deutsche und die israelische Marine haben vor der Hafenstadt Haifa eine gemeinsame Übung abgehalten. Dies sei Teil der laufenden Zusammenarbeit beider Streitkräfte, teilte das israelische Militär mit. Ein Schiff der deutschen Marine habe zuvor Haifa einen Hafenbesuch abgestattet.

    Der Besuch stelle einen "weiteren Schritt zur Stärkung der fachlichen und operativen Beziehungen zwischen den beiden Marinen" dar, hieß es. Zudem habe es eine gemeinsame Seefahrt eines deutschen und eines israelischen Marineschiffs gegeben.

    Fregattenkapitän Volker Kübsch, Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, und der Kommandant des deutschen Schiffs, Rico Geisler, trafen mit dem Kommandeur des Marinestützpunkts Haifa, Konteradmiral Eres Ben Zion, zusammen. Dabei sei über die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit beider Streitkräfte gesprochen worden.

    Enge militärische Beziehungen

    Die militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland umfasst neben Rüstungsprojekten auch gemeinsame Übungen und gegenseitige Besuche. Die deutsche Marine pflegt zudem enge Beziehungen zu verschiedenen Partnern im Mittelmeerraum.

    Israel verfügt derzeit über fünf in Deutschland gebaute U-Boote, weitere Lieferungen sind vereinbart. Die Beschaffung gilt als umstritten, da die Boote nach Einschätzung von Experten theoretisch auch zum Einsatz von Atomwaffen geeignet sein könnten.

    Angespannte Lage in der Region

    Die Sicherheitslage im Nahen und Mittleren Osten bleibt nach dem jüngsten Krieg zwischen Israel und Iran angespannt. Deutschland bereitet sich auf eine mögliche Beteiligung an einer internationalen Mission zur Sicherung der Straße von Hormus vor. Dafür wurden bereits zwei Marineschiffe in die Region entsandt./le/DP/stw







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    Gemeinsames Seemanöver Deutschlands und Israels vor Haifa Die deutsche und die israelische Marine haben vor der Hafenstadt Haifa eine gemeinsame Übung abgehalten. Dies sei Teil der laufenden Zusammenarbeit beider Streitkräfte, teilte das israelische Militär mit. Ein Schiff der deutschen Marine habe zuvor …
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