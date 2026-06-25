JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Bio-Techne auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Mit dem Zukauf der Amerikaner stärke der Chemie- und Pharmakonzern sein Life-Science-Geschäft, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Mittelpunkt rückten fortan die Zeitpläne für regulatorische Genehmigungen, die Integration des US-Unternehmens und die mit der Aufnahme von Fremdkapital veränderte Verschuldungslage von Merck./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 144,4EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 129

Kursziel alt: 129

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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