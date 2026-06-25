JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Farooq Hanif beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts einer Veranstaltung in München näher mit dem deutschen Versicherungsmarkt. In der Präsentation sei kaum etwas enthalten, das sich auf die Ziele auswirke. Unterstrichen werde aber die hohe Qualität und das Wachstumspotenzial von Generali an einem der wichtigsten Märkte außerhalb Italiens./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 42,82EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

