dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 25.06.2026 - 15.15 Uhr
ROUNDUP: US-Speicherchiphersteller Micron glänzt weiter - Aktie auf Höhenflug
BOISE - Beim US-Speicherchip-Spezialisten Micron läuft es weiter glänzend. Der KI-Boom sorgt für extrem hohe Wachstumsraten, sprudelnde Gewinne und hervorragende Aussichten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten deutlich und auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel besser als erwartet aus. Analysten lobten zudem, dass Micron mit vielen wichtigen Kunden langfristige Verträge abgeschlossen hat. Die Micron-Aktien steuern auf ein weiteres Rekordhoch zu.
ROUNDUP 2/Neuer Milliardendeal: Merck übernimmt US-Unternehmen Bio-Techne
DARMSTADT - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck baut sein Geschäft mit Laborausrüstung mit einer der größten Übernahmen in der Unternehmensgeschichte aus. Der Dax -Konzern übernimmt den Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien Bio-Techne mit Sitz in Minneapolis für knapp zehn Milliarden Euro, wie Merck am Donnerstag mitteilte.
ROUNDUP: Easyjet lehnt weiteres Angebot von US-Investor Castlelake ab
LONDON - Die Billigfluglinie Easyjet lehnt eine mögliche Übernahme des US-Investors Castlelake weiter ab. Auch ein viertes unverbindliches Angebot über nun 6,50 britische Pfund wiesen die Briten zurück, da es das Unternehmen zu niedrig bewertet, wie es in einer Mitteilung von Easyjet vom Donnerstag hieß. Das sind 25 Pence mehr als zuletzt. Zugleich räumte die Fluggesellschaft dem Investor mehr Zeit und besseren Zugang zu Informationen ein, um sein Angebot zu verbessern. An der Börse gewann die Aktie rund 6,5 Prozent und setzte damit ihre Erholung vom Tief von Mitte Mai weiter fort.
Modehändler H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal
STOCKHOLM - Der Modekonzern H&M hat auch im zweiten Geschäftsquartal das schwache Konsumklima zu spüren bekommen. In den drei Monaten bis Ende Mai sank der Umsatz um 3 Prozent auf 54,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 4,95 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem geringeren Rückgang der Erlöse gerechnet. Belastet wurde das Geschäft erneut auch von negativen Währungseffekten. Die Gewinnentwicklung der Schweden enttäuschte ebenfalls. Die Aktie reagierte zuletzt mit einem Minus von rund 2,5 Prozent auf die Zahlenvorlage.
VW verkauft Mehrheit an Motorentochter Everllence an Finanzinvestor Bain
WOLFSBURG/MÜNCHEN - Der Volkswagen-Konzern gibt die Mehrheit an seiner Großmotorentochter Everllence ab. Die Wolfsburger haben sich mit dem Finanzinvestor Bain Capital auf den Verkauf von 51 Prozent der Anteile verständigt und hierzu eine exklusive Vereinbarung erzielt, wie sie am Donnerstag mitteilten. Volkswagen bringt die Transaktion einen Erlös von 7,4 Milliarden Euro. Über die Verwendung des Erlöses werd zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, hieß es weiter. Der Konzern will mittelfristig mit 49 Prozent am Unternehmen beteiligt bleiben. Die fünf deutschen Standorte von Everllence sollen auch unter der neuen Eigentümerstruktur mindestens bis 2030 erhalten bleiben, hieß es weiter. Betriebsbedingte Kündigungen seien in diesem Zeitraum ausgeschlossen.
US-Stresstest: Banken kommen gut durch Krisenszenario
WASHINGTON - Die größten Banken in den USA sind nach Einschätzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gut für eine schwere Rezession gerüstet. Im untersuchten Szenario verloren die Institute zwar mehr als 708 Milliarden an Krediten, doch die Kapitalquote verringerte sich im Mittel nur um 1,6 Prozentpunkte, wie die Fed am Mittwochabend in Washington mitteilte. Alle 32 geprüften Banken seien über der Mindestanforderung für die Kapitalausstattung geblieben. Die ersten Institute wie Goldman Sachs und JPMorgan kündigten daraufhin höhere Ausschüttungen an ihre Anteilseigner an.
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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 296,1 auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -47,62 %/+51,75 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038
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Wie ich gestern schon sagte, ist das erst der Anfang und es wird noch teurer. Heute sind wir schon bei 18% im plus und es hat nicht mal der NASDAQ premarket geöffnet, geschweige denn die NASDAQ um 15:30Uhr. Ab 14Uhr werden wohl die ersten Kurszielanhebungen über die Ticker laufen. Der Outlook von 50 Mrd. sprengt alle Ketten und übertrifft auch die kühnsten Erwartungen der gierigsten Wallstreetanalysten. Die Zahlen waren schon ne Wucht.
Zusammenfassung der Zahlen und Kursziele:
Micron Technology hat gestern (am 24. Juni 2026) nach US-Börsenschluss herausragende Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt. Sowohl der Gewinn pro Aktie ($25.11$ vs. erwarteten $20.71$) als auch der Umsatz ($41.46$ Mrd. USD vs. erwarteten $35.82$ Mrd. USD) lagen deutlich über den Erwartungen der Wall Street.
In den ersten Stunden nach den Zahlen haben die Analysten bereits massiv reagiert. Das sind die neuesten Kursziele und wichtigsten Veränderungen:
Aktuelle Kursziel-Updates (Direkt nach den Zahlen)
- JPMorgan (Harlan Sur): 1.540 USD (Vorher: 550 USD) ➔ Massive Anhebung!
- Begründung: Die Quartalszahlen und der Ausblick waren extrem stark. Am meisten beeindruckte den Analysten jedoch, dass Micron seine langfristigen, individualisierten Lieferverträge mit Schlüsselkunden von 1 auf nun 16 Verträge ausgeweitet hat. Dies schütze Margen und Umsätze auf Jahre hin und mache Micron weniger zyklisch. Die Einstufung bleibt auf „Overweight“.
- Bank of America (Vivek Arya): 1.500 USD (Kurz vor den Zahlen bereits stark angehoben) ➔ Bestätigt („Buy“)
- Begründung: High-Bandwidth-Memory (HBM-Speicher für Nvidia-Beschleuniger) ist keine zyklische Ware mehr, sondern geschäftskritische KI-Infrastruktur.
Kursziel-Landschaft vor/nach den Earnings (Konsensus)
Die Erwartungshaltung war bereits extrem hoch, da die HBM-Kapazitäten für das gesamte Jahr 2026 restlos ausverkauft sind. Der aktuelle breitere Analysten-Konsensus staffelt sich wie folgt:
|Analysten-Haus
|Einstufung
|Neues Kursziel (USD)
|Susquehanna
|Buy
|1.750 USD
|UBS
|Buy
|1.625 USD
|JPMorgan
|Overweight
|1.540 USD (Zuvor 550 USD)
|Deutsche Bank
|Buy
|1.500 USD
|Citi / Stifel
|Buy
|1.500 USD / 1.200 USD
|Goldman Sachs
|Neutral / Hold
|900 USD
Marktreaktion: Die Aktie legte im deutschen Vormittagshandel auf Tradegate bereits um über 18% zu und knackte die Marke von 1.080 Euro, getrieben durch die starken Zahlen und das massive Upgrade von JPMorgan.
Das Fazit der Analysten
Die Kernveränderung in den Köpfen der Wall-Street-Analysten nach diesem Report: Micron befreit sich durch die immense Nachfrage nach KI-Speicher und durch feste, mehrjährige Lieferverträge (u.a. mit Nvidia und Dell) aus dem typischen, extrem schwankenden "Boom-and-Bust"-Zyklus der Halbleiterbranche. Die extrem hohen Margen scheinen strukturell länger tragfähig zu sein als bei früheren Zyklen vermutet.
ja, bis 23Uhr geht auch Lang & Schwarz, aber Vorsicht...huuuaaaa die Spreads dort können manchmal eine Falle sein, obwohl keiner weiss wie es morgen an der Nasdaq aussieht, ich gehe stark davon aus das es noch teuerer wird. Ich meine die ganzen Leerverkäufer und whales müssen erstmal glatt stellen, dann werden die Analysten und Banken sich die Klinke in die Hand geben und im Minutentakt die Kursziele erhöhen...das höchste ist derzeit vom 22.06.2026 mit 1750$ angegeben. Ich gehe stark davon aus, dass es morgen den ein oder anderen Fond oder Bankanalysten geben wird, die ein Kursziel von 2000$ aussprechen wollen. Nach den Monsterzahlen keine Überraschung. Ich meine die haben die Lizenz zum Gelddrucken....aber jetzt viel Spaß noch mit den Gewinnen und endgültig Gute Nacht, ich war heute den ganzen Tag wegen den Quartalszahlen am PC und hab die Schnauze voll. Gute Nacht.