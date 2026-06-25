UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien vor Zahlen von 387 auf 395 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer soliden Entwicklung der Lkw-Auftragseingänge aus. Er sieht diese fünf Prozent über den Markterwartungen, angetrieben von Nordamerika und Europa./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 29,50EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 395
Kursziel alt: 387
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 395
Kursziel alt: 387
Währung: SEK
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