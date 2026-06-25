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    Viermonatstief beim Öl

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    Brent und WTI unter Druck: Aus Angst wird plötzlich Überangebot

    Der Ölpreis fällt auf ein Viermonatstief: Nach der Hormus-Öffnung wächst das Angebot, während schwächere Nachfrage die Preise belastet.

    Viermonatstief beim Öl - Brent und WTI unter Druck: Aus Angst wird plötzlich Überangebot
    Foto: OpenAI

    Der Ölpreis erreichte am frühen Donnerstag ein neues Viermonatstief und kehrte damit auf das Vorkriegsniveau zurück, da nach der Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin Tanker den Persischen Golf verlassen. Der Preis für West Texas Intermediate Rohöl zur Lieferung im August sank zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,54 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 27. Februar, dem Tag vor Beginn des Krieges zwischen den USA und Israel gegen den Iran. Der Preis für Brent-Rohöl zur Lieferung im August fiel um 0,8 Prozent auf 73,13 US-Dollar.

    US-Energieminister Chris Wright sagte am Mittwoch auf einer Konferenz, dass Schiffe in den vergangenen 24 Stunden mit 20 Millionen Barrel Öl die Straße von Hormus durchfahren hätten. Dies habe das Angebot von Golfproduzenten, darunter Iran, der von den US-Sanktionen befreit wurde, erhöht. Er sagte zudem, die Flüsse durch Hormus seien wieder nahe am Vorkriegsniveau, eine vollständige Normalisierung könne wegen Minenräumung aber noch Wochen dauern. Die Rückkehr der Öllieferungen aus der Golfregion dürfte die Märkte normalisieren, nachdem der Krieg den größten Ölangebotsschock aller Zeiten verursacht und die globalen Lagerbestände erschöpft hatte. Dadurch rückt die nachlassende Nachfrage im Zuge der Energiewende wieder in den Fokus.

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    Die Saxo Bank sagte dazu: "Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus hat kurzfristig ein Überangebot ausgelöst und die Preise wieder auf ein Niveau gedrückt, das sich nach dem Abbau der Lagerbestände und der Reduzierung der Freigaben aus den strategischen Reserven als schwer haltbar erweisen könnte. Längerfristig dürfte jedoch das langsamere Nachfragewachstum, bedingt durch die Elektrifizierung und den Brennstoffwechsel, das Aufwärtspotenzial weiterhin begrenzen." Der Preisrutsch ist nicht nur eine Reaktion auf die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, sondern auch auf die Erwartung eines kurzfristigen Angebotsüberhangs.

    Reuters meldete am Donnerstag, dass Brent und WTI auf den niedrigsten Stand seit dem 27. Februar gefallen sind. Der nächstfällige Brent-Kontrakt lag zudem unter dem September-Kontrakt, was auf komfortable kurzfristige Versorgung hindeutet. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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