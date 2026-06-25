Brent und WTI unter Druck: Aus Angst wird plötzlich Überangebot

Der Ölpreis erreichte am frühen Donnerstag ein neues Viermonatstief und kehrte damit auf das Vorkriegsniveau zurück, da nach der Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin Tanker den Persischen Golf verlassen. Der Preis für West Texas Intermediate Rohöl zur Lieferung im August sank zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,54 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 27. Februar, dem Tag vor Beginn des Krieges zwischen den USA und Israel gegen den Iran. Der Preis für Brent-Rohöl zur Lieferung im August fiel um 0,8 Prozent auf 73,13 US-Dollar.

US-Energieminister Chris Wright sagte am Mittwoch auf einer Konferenz, dass Schiffe in den vergangenen 24 Stunden mit 20 Millionen Barrel Öl die Straße von Hormus durchfahren hätten. Dies habe das Angebot von Golfproduzenten, darunter Iran, der von den US-Sanktionen befreit wurde, erhöht. Er sagte zudem, die Flüsse durch Hormus seien wieder nahe am Vorkriegsniveau, eine vollständige Normalisierung könne wegen Minenräumung aber noch Wochen dauern. Die Rückkehr der Öllieferungen aus der Golfregion dürfte die Märkte normalisieren, nachdem der Krieg den größten Ölangebotsschock aller Zeiten verursacht und die globalen Lagerbestände erschöpft hatte. Dadurch rückt die nachlassende Nachfrage im Zuge der Energiewende wieder in den Fokus.