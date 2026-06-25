Ölpreise geben weiter nach - Nordseeöl auf Vorkriegsniveau

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gefallen. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligte sich den vierten Handelstag in Folge und erreichte den niedrigsten Preis seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Sorte Brent zur Lieferung im August bei 72,92 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein Prozent tiefer als am Vortag.

Zeitweise rutschte die Notierung für Öl der Sorte Brent bis auf 72,06 Dollar und damit auf ein Niveau, das zuletzt vor dem Beginn des Iran-Kriegs herrschte. Wie bereits in den vergangenen Tagen wurden die Ölpreise erneut durch die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs belastet. Zuletzt hatten sowohl die USA als auch der Iran nach ersten Gesprächen Fortschritte signalisiert, wenngleich ihre Darstellungen bisweilen auseinandergingen.