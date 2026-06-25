Länder fordern bessere Einbindung bei Einkommensteuerreform

BERLIN (dpa-AFX) - Die Länder wollen bei der geplanten Reform der Einkommensteuer besser und frühzeitig eingebunden werden. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sagte, die Länder wollten eine tiefere Einbindung, als dies bisher geschehen sei. Der Bund müsse die Länder mit auf den Weg nehmen. Dies wollten die Länder Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) klar sagen. "Eine Steuerreform des Bundes kann nicht zur finanziellen Belastung von Kommunen oder Ländern werden", sagte Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD).

Beide äußerten sich nach Beratungen der Ministerpräsidenten in Berlin. Am Nachmittag standen Gespräche mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) an.