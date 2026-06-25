UBS stuft H&M auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 169 schwedischen Kronen belassen. Auf bereinigter Basis liege das operative Ergebnis (Ebit) im zweiten Quartal etwas über den Markterwartungen, aber die Entwicklung der Handelsumsätze sei enttäuschend, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 14,96EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sreedhar Mahamkali

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 169

Kursziel alt: 169

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

