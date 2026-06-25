Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +1,46 % auf 58,26 USD
Silber im Höhenflug: +1,46 % plus, aktuell 58,26 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-17,01 %
|1 Monat
|-26,28 %
|3 Monate
|-21,48 %
|1 Jahr
|+59,92 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,76690USD. Heute steht er bei 58,26USD. Das Investment wäre auf 25.591,5USD gewachsen – eine Steigerung von +155,92 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell eine vorsichtige bis gemischte Anlegerstimmung zu Silber. Technisch gilt 50 USD als Widerstand; ein Fall unter 35 USD erscheint möglich bei weiterem Liquiditätsabzug und Dollar-Stärke. Beiträge fokussieren auf Charts und Fundamentales statt Euphorie. Gesamt: Abdämpfende Signale mit Abwärtsrisiken, Chancen bei Stabilisierung.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,20EUR
|+1,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,05EUR
|+1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|226,86EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|299,18EUR
|+2,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,55EUR
|+2,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|482,78EUR
|+2,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,06EUR
|+1,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,82EUR
|+1,24 %
|Long
|1
|0,00
|114,04EUR
|+1,10 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,372EUR
|-1,24 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.