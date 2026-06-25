Silberpreis im Höhenflug +1,46 % auf 58,26 USD

+1,46 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,01 % 1 Monat -26,28 % 3 Monate -21,48 % 1 Jahr +59,92 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 58,26. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 22,76690USD. Heute steht er bei 58,26USD. Das Investment wäre auf 25.591,5USD gewachsen – eine Steigerung von +155,92 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell eine vorsichtige bis gemischte Anlegerstimmung zu Silber. Technisch gilt 50 USD als Widerstand; ein Fall unter 35 USD erscheint möglich bei weiterem Liquiditätsabzug und Dollar-Stärke. Beiträge fokussieren auf Charts und Fundamentales statt Euphorie. Gesamt: Abdämpfende Signale mit Abwärtsrisiken, Chancen bei Stabilisierung.