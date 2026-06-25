Terra Balcanica ernennt DGWA zum europäischen Kapitalmarktberater

Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2026 / IRW-Press / Terra Balcanica Resources Corp. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE:TERA; FRA:UB10; OTCQB:TEBAF) freut sich bekanntzugeben, dass es die DGWA GmbH („DGWA“), ein in Frankfurt ansässiges Corporate-Advisory- und Kapitalmarktunternehmen, als europäischen Kapitalmarktberater ernannt hat.

Dieses strategische Engagement soll den Wert von Terra Balcanicas hochgradigem polymetallischen Portfolio hervorheben und die Marktwahrnehmung des einzigartigen Engagements des Unternehmens in Silber, Antimon, Zink, Gold und Blei in einem der historisch produktivsten metallogenischen Gürtel Europas stärken. Die DGWA wird das Unternehmen dabei unterstützen, sein europäisches Profil bei strategischen Investoren, institutionellen Fonds, Family Offices und Branchenakteuren signifikant auszubauen sowie die Bekanntheit des rasch voranschreitenden Flagship-Projekts Viogor zu steigern.

Terra Balcanica Resources Corp. ist ein polymetallisches Explorationsunternehmen, das sich auf großräumige Mineralsysteme im Westlichen Tethyischen Metallogenischen Gürtel in Südosteuropa fokussiert. Das Unternehmen hält 100 % am Viogor-Projekt in Ostbosnien und Herzegowina, einem 49 km² großen Konzessionsgebiet angrenzend an Mineco Ltd.’s operierender Sase-Mine im ertragreichen Bergbaudistrikt Srebrenica. Das Viogor-Projekt bietet Zugang zu einer der geologisch aussichtsreichsten polymetallischen Liegenschaften Südosteuropas. Bohrkampagnen zwischen 2022 und 2026 haben eine hochgradige Silber-Antimon-Mineralisierung mit einem Durchschnittsgehalt von ca. 650 g/t Ag Äq. in ca. 50 m Tiefe bei Cumavici sowie 436 g/t Ag Äq. über 20 m bei Brezani bestätigt – ebenso wie den weltweit fünftbesten Antimon-Bohrabschnitt der Jahre 2024–2025.

Da Antimon von der Europäischen Union sowie den USA und Australien als kritischer Rohstoff klassifiziert wird, ist Terra Balcanica strategisch an der Schnittstelle zwischen Europas Agenda zur Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen und einer ihrer vielversprechendsten, gleichwohl noch wenig erschlossenen Explorationsfronten positioniert.

Dr. Aleksandar Mišković, President und CEO von Terra Balcanica Resources, kommentierte:

„Europa ist der Schauplatz, an dem unsere Geschichte geschrieben werden muss. Der Westbalkan liegt inmitten eines der bedeutendsten metallogenischen Gürtel der Welt, dennoch bleibt die Region im Verhältnis zu ihrem geologischen Potenzial erheblich untererforscht. Unser Phase-III-Bohrprogramm lieferte herausragende Ergebnisse beim Viogor-Projekt, und wir befinden uns in einer Phase, in der eine Verbreiterung unserer europäischen Investorenbasis sowohl zeitgemäß als auch strategisch bedeutsam ist. Das fundierte Netzwerk der DGWA in der DACH-Region und an den europäischen Kapitalmärkten macht sie zum richtigen Partner für dieses Vorhaben. Wir freuen uns darauf, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und Kontakt zu den Investoren herzustellen, die uns helfen werden, das volle Potenzial dieses Projekts zu erschließen.“