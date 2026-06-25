BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Harry Martin beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickele. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die in Zeiten geopolitisch erhöhter Risikenvon steigender Bedeutung seien. China dominiere weiter bei kritischen Rohstoffen und habe die Kontrolle über die Batterie-Wertschöpfungskette./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 74,04EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.





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