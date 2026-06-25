DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,89 % und einem Kurs von 1.095EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Melissa Weathers
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1550
Kursziel alt: 1500
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Melissa Weathers
Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1550
Kursziel alt: 1500
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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