DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MICRON TECHNOLOGY INC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,89 % und einem Kurs von 1.095EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Melissa Weathers

Analysiertes Unternehmen: MICRON TECHNOLOGY INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1550

Kursziel alt: 1500

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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