JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch./rob/tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 41,05EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37,40

Kursziel alt: 37,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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