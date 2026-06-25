JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 41,05EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
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