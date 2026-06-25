AKTIEN IM FOKUS 2
Micron auf Rekord - Andere Chiptitel ziehen mit
(Neu: Überschrift, Kurse von der US-Technologiebörse Nasdaq, KI-Ambitionen von Qualcomm, Expertenaussagen)
NEW YORK (dpa-AFX) - Herausragende Geschäftszahlen und ein starker Ausblick haben Micron am Donnerstag einen Kurssprung um 18 Prozent auf beschert. Damit machen die Aktien des US-Speicherchip-Spezialisten den Rückschlag der vergangenen zwei Tage mehr als wett und markieren erneut ein Rekordhoch.
Die überwiegend begeisterten Analysten hoben reihenweise ihre Kursziele für die Aktie an. Sie attestierten dem Unternehmen ein überragendes zweites Geschäftsquartal und sehen auch die Ziele für das laufende Quartal weit über den Erwartungen. Noch beeindruckender ist laut JPMorgan-Experte Harlan Sur aber die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16. Damit werde Micron von einem zyklischen Hersteller zu einem Zulieferer, dessen Umsätze und Margen auf Jahre hin nach unten abgesichert seien.
Zu den 16 Kunden zählten zwei Hyperscaler, ergänzte Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC - also große Technologieunternehmen, die massiv in KI-Infrastruktur investieren. Citigroup-Experte Atif Malik verwies darauf, dass diese Schlüsselkunden-Verträge rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken dürften.
Im Kielwasser von Micron legten auch andere US-Halbleitertitel kräftig zu. Für Qualcomm ging es um knapp neun Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren Dragonfly C1000 in seiner KI-Infrastruktur einsetzten will./gl/tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,63 % und einem Kurs von 548 auf Tradegate (25. Juni 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -47,01 %/+53,53 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036
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Qualcomm pushes deeper into AI with new product roadmap
https://www.cnbc.com/video/2026/06/16/qualcomm-pushes-deeper…
Mal schauen!
Schöne Sache :
Qualcomm erhöht die vierteljährliche Bardividende und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)-- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,89 US-Dollar auf 0,92 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für Quartalsdividenden, die nach dem 26. März 2026 fällig werden, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,68 US-Dollar je Stammaktie.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20,0 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses neue Programm ergänzt das im November 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, für das noch ein Rückkaufvolumen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar zur Verfügung steht. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist unbefristet. Zeitpunkt und Anzahl der zurückzukaufenden Stammaktien hängen von den jeweiligen Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Rückkäufe im Rahmen dieses Programms können nach Ermessen des Unternehmens jederzeit und ohne vorherige Ankündigung begonnen oder ausgesetzt werden. Die Rückkäufe können am freien Markt, über 10b5-1-Programme, über beschleunigte Aktienrückkaufprogramme, in privat ausgehandelten Transaktionen oder mithilfe von Derivaten erfolgen.
„Im Einklang mit unserem Bekenntnis zur Kapitalrückführung an unsere Aktionäre freuen wir uns, dass unser Aufsichtsrat einer Erhöhung unserer Quartalsdividende und einem neuen Aktienrückkaufprogramm zugestimmt hat“, sagte Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated. „Während wir unsere Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Rendite für unsere Aktionäre und die Umsetzung unserer laufenden Diversifizierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Wahrung der operativen Disziplin.“