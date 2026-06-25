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    Analysten sehen große Chancen

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    Merck schlägt zu: Dieser Milliarden-Deal könnte alles verändern

    Merck übernimmt Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar. Analysten loben den strategischen Schritt, der das Life-Science-Geschäft stärken soll.

    Analysten sehen große Chancen - Merck schlägt zu: Dieser Milliarden-Deal könnte alles verändern
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Merck KGaA stärkt sein Life-Science-Geschäft mit einem großen Zukauf in den Vereinigten Staaten. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern übernimmt Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar. Es ist die größte Transaktion von Merck seit mehr als einem Jahrzehnt.

    Merck bietet 73 US-Dollar je Bio-Techne-Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch.

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    Die Aktie von Bio-Techne stieg vorbörslich um etwa 20 Prozent.

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    Mit dem Deal baut Merck seine Präsenz in der fortgeschrittenen biologischen Forschung sowie in der Zell- und Gentherapie aus. Bio-Techne liefert Forschungsreagenzien, Proteine, Antikörper, Analysegeräte und weitere Werkzeuge für Wissenschaftler und Arzneimittelentwickler.

    Analysten sehen die Transaktion überwiegend positiv. Leerink-Analyst Puneet Souda erklärte, Merck kaufe trotz des aktuellen Drucks im Markt für Forschungswerkzeuge einen attraktiven Vermögenswert mit starkem langfristigem Potenzial. Größere regulatorische Hürden werden nicht erwartet.

    Für Merck ist es der erste große Zukauf unter dem neuen Vorstandschef Kai Beckmann. Er hatte im Mai die Nachfolge von Belén Garijo übernommen.

    Unter Garijo hatte Merck bereits mehrere Unternehmen übernommen, darunter Exelead, Mirus Bio und SpringWorks Therapeutics. Damit stärkte der Konzern seine Position in der mRNA-Herstellung, der Zell- und Gentherapie sowie bei seltenen Krankheiten.

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    Die Übernahme von Bio-Techne ist der größte Life-Science-Deal von Merck seit dem Kauf von Sigma-Aldrich im Jahr 2014. Damals baute Merck sein Geschäft mit Forschungswerkzeugen deutlich aus.

    Jean-Charles Wirth, Chef der Life-Science-Sparte von Merck, verwies auf den breiten Reagenzienkatalog von Bio-Techne. Dieser umfasst 6.000 Proteine und 425.000 Antikörper. Die größere Skalierung sei für Kunden ein großer Vorteil, sagte er sinngemäß.

    Merck will den Kauf mit Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Zuletzt verfügte der Konzern über liquide Mittel von rund 2,74 Milliarden Euro. Der Abschluss wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Merck rechnet bis zum dritten Jahr nach Vollzug mit Kosteneinsparungen von rund 140 Millionen Euro.

    Für Anleger wird der strategische Schwerpunkt klarer. Merck will Life Sciences zum wichtigsten Wachstumstreiber machen. Mit Bio-Techne kauft der Konzern Reichweite, Produktbreite und Zugang zu einem Markt, der von Forschung, Biotechnologie und neuen Therapien lebt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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