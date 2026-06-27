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    Elons Mars-Jackpot

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    1 Milliarde SpaceX-Aktien für Musk – wenn er 1 Million Menschen zum Mars bringt

    SpaceX koppelt Elon Musks Bonus an eine der extremsten Bedingungen der Börsengeschichte: 1 Million Menschen müssen dauerhaft auf dem Mars leben.

    Für Sie zusammengefasst
    Elons Mars-Jackpot - 1 Milliarde SpaceX-Aktien für Musk – wenn er 1 Million Menschen zum Mars bringt
    Foto: Patrick Pleul/dpa

    Elon Musks neues SpaceX-Paket klingt weniger nach klassischer Vorstandsvergütung als nach Science-Fiction mit Börsenkurs. Laut S-1-Unterlagen kann der Gründer und CEO zusätzlich zu seinen bestehenden Beteiligungen eine Milliarde gebundene Klasse-B-Aktien erhalten – allerdings nur, wenn SpaceX extreme Ziele erreicht: eine Marktkapitalisierung von bis zu 7,5 Billionen US-Dollar und den Aufbau einer dauerhaften menschlichen Kolonie auf dem Mars mit mindestens einer Million Einwohnern. Gemessen an den jüngsten Kursen wäre allein dieses Zusatzpaket weit über 150 Milliarden US-Dollar wert.

    Der Plan zeigt, worauf SpaceX seine Börsenstory zuspitzt. Im Prospekt taucht das Wort "Mars" 63 Mal auf, sogar im Abschnitt zur Vergütung. SpaceX beschreibt die Mars-Mission nicht als Prestigeprojekt, sondern als Kern des Unternehmenszwecks. "Seit Anbeginn ihrer Existenz hat die menschliche Zivilisation auf einem einzigen Himmelskörper gelebt: der Erde", heißt es in der Einreichung. "Wir wollen nicht, dass die Menschen das gleiche Schicksal erleiden wie die Dinosaurier", zitiert Fortune weiter aus dem Prospekt.

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    Musks Machtposition bleibt dabei massiv. Die aktienbasierte Vergütung umfasst Klasse-B-Aktien mit Super-Stimmrechten, die zehn Stimmen je Aktie tragen. Zusammen mit bestehenden Beständen über den Elon Musk Revocable Trust und weiteren Zuteilungen kontrolliert das Management laut Unterlagen rund 86 Prozent der Stimmrechte. SpaceX gilt damit nach Nasdaq-Regeln als kontrolliertes Unternehmen. Für Anleger bedeutet das: Sie kaufen nicht nur Wachstum, sondern auch ein Imperium, das stark auf Musks langfristige Vision zugeschnitten ist.

    Diese Vision reicht inzwischen weit über Raketenstarts hinaus. SpaceX wurde im Zuge der Zusammenführung mit xAI und X zu einem Konglomerat aus Raumfahrt, Satelliteninternet, KI und Plattformgeschäft. Die Mars-Kolonie braucht nach der Logik des Prospekts nicht nur Starship-Raketen, sondern auch Roboter, autonome KI-Systeme und Starlink-Konnektivität. Eine zweite leistungsabhängige Zuteilung an Musk hängt zudem an nicht-erdgebundenen Rechenzentren, die 100 Terawatt Rechenleistung pro Jahr liefern können.

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    Die Börsenfantasie ist gewaltig, aber die Hürden sind es ebenfalls. SpaceX erzielte 2025 einen Umsatz von 18,67 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 6,58 Milliarden US-Dollar. Um Musks größtes Paket vollständig auszulösen, müsste die Bewertung aber auf 7,5 Billionen US-Dollar steigen und zugleich eine Marskolonie mit einer Million Menschen entstehen. Prognosehändler bei Kalshi geben SpaceX weniger als 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, bis 2030 Menschen zum Mars zu schicken. Für Anleger ist die Botschaft klar: SpaceX verkauft nicht nur Raketen, Starlink und KI-Infrastruktur, sondern eine der größten Zukunftswetten der Börsengeschichte. Wer einsteigt, kauft Musks Mars-Traum – samt der Gefahr, dass zwischen Vision und Wirklichkeit viele Billionen US-Dollar liegen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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