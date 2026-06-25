Börsenstart USA - 25.06. - US Tech 100 schwach -0,55 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.088,10 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Honeywell International +3,48 %, Johnson & Johnson +2,94 %, Sherwin-Williams +2,54 %, Unitedhealth Group +2,11 %, Merck & Co +1,88 %

Flop-Werte: Apple -4,94 %, NVIDIA -3,95 %, Amazon -3,15 %, Microsoft -2,43 %, McDonald's -1,85 %

Der US Tech 100 steht bei 29.051,87 PKT und verliert bisher -0,55 %.

Top-Werte: Fastenal +4,08 %, Paychex +3,97 %, CSX +3,96 %, Old Dominion Freight Line +3,84 %, The Kraft Heinz Company +3,75 %

Flop-Werte: Arm Holdings -11,34 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -9,57 %, Qualcomm -9,05 %, Marvell Technology -7,94 %, Intel -7,41 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.330,53 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: Bio-Techne +17,92 %, PerkinElmer +6,55 %, Xylem +5,46 %, KKR +4,88 %, United Airlines Holdings +4,81 %

Flop-Werte: Dell Technologies Registered (C) -9,50 %, Qualcomm -9,05 %, Intel -7,41 %, Western Digital -6,76 %, Coherent -6,58 %

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