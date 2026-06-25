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    Micron: Analysten erhöhen reihenweise ihr Kursziel für die Aktie!

    Zahlreiche Analysten sind von den Geschäftszahlen von Micron derart beeindruckt, dass sie rasch das Kursziel der Aktie anheben: zum Teil recht deutlich!

    Noch einsteigen? - Micron: Analysten erhöhen reihenweise ihr Kursziel für die Aktie!
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    So behielt JP Morgan sein Overweight-Rating zwar bei, erhöhte aber das Kursziel für die Aktie von 550 auf 1.540 US-Dollar. Die Analysten wiesen darauf hin, dass die deutlich übertroffenen Erwartungen und die Erhöhung der Prognosen sowie die bedeutenden strategischen Kundenvereinbarungen eine höhere und nachhaltigere Gewinnbasis schaffen.

    Auch Morgan Stanley bestätigte die Einstufung Overweight und erhöhte das Kursziel von 1.050 auf 1.200 US-Dollar.

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    "Gutes Quartal/Guter Ausblick, wobei die größere Debatte die Dauerhaftigkeit dieser Bedingungen betrifft, und auch diese Aspekte waren positiv, da die Investitionsausgabensteigerungen moderat ausfielen, die Offenlegung der langfristigen Vermögenswerte besser als erwartet war", meinen die Analysten unter der Leitung von Joseph Moore.

    Die Analysten merkten an, dass ihre Ansicht mit der des Micron-Managements übereinstimmt, wonach KI die Nachfrage nach dynamischem Direktzugriffsspeicher (DRAM) auch nach 2027 deutlich über dem Angebot halten wird.

    Die Strategen von Susquehanna erhöhten das Kursziel für Micron von 1.750 auf 2.000 US-Dollar und behielt gleichzeitig ihre positive Bewertung bei.

    "Micron meldete Umsatz- und Gewinnprognosen, die deutlich über den Konsens- und Analystenerwartungen lagen. Wir sind nun zuversichtlicher, dass Micron die Bruttomarge von 80 Prozent im nächsten Jahr halten kann und sehen auch in den kommenden Jahren eine operative Marge von über 70 Prozent", meinen die Analysten um Mehdi Hosseini.

    Die Analysten denken, dass die Stabilität der Margen durch den höheren Anteil vertraglich gesicherter Umsätze im Umsatzmix gewährleistet wird. Die 16 unterzeichneten Rahmenverträge (SCAs) decken über die Laufzeit ein Fünftel der DRAM-Bits und ein Drittel der NAND-Bits ab. Sobald alle geplanten Rahmenverträge umgesetzt sind, erwartet Micron, dass über 50 Prozent der Gesamtumsätze aus Rahmenverträgen stammen werden, so die Analysten weiter.

    Auch Wedbush hat das Kursziel für Micron von 1.300 auf 1.400 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten.

    "Die neuen Verträge scheinen für einen längeren Zeitraum eine beispiellose Planungssicherheit hinsichtlich Umsatz, Marge und Gewinn zu bieten", so die Analysten um Matt Bryson.

    Micron Technology

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    Auch die Citi erhöhte das Kursziel für Micron von 1.200 auf 1.400 US-Dollar und behielt ihre Kaufempfehlung bei.

    "Die Take-or-Pay-Verträge mit jährlichen Abnahmeverpflichtungen, Vorauszahlungen, einer Preisobergrenze basierend auf der C2Q-Preisgestaltung und einem vierteljährlich neu verhandelten Mindestpreis, der Bruttomargen über den bisherigen Höchstmargen erzielen soll, schaffen unserer Ansicht nach mehr Vertrauen in die DRAM-Branche im Vergleich zu den traditionell zyklischen Unternehmen."

    Was die Analysten besonders betonen: Sie rechnen damit, dass bisherige zyklische Schwankungen der Speicher-Chip-Branche durch langfristige Verträge nun gelöst sein könnten.. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,12 % und einem Kurs von 1.023EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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