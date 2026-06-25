GA-ASI passt Bodenkontrollstation für den Einsatz der MQ-9B an

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) arbeitet daran, seine Bodenkontrollstationen (GCS) des Blocks 30 für den Einsatz der neueren ferngesteuerten Flugzeuge des Unternehmens, der Modelle MQ-9B SkyGuardian und SeaGuardian, anzupassen. Sobald diese Upgrades abgeschlossen sind, können bestehende Nutzer des Block-30-Systems, das ursprünglich für den Einsatz der MQ-9A Reaper konzipiert wurde, ihre Ausrüstung behalten und damit die leistungsfähigeren Flugzeuge steuern.

Zu den derzeitigen Nutzern zählen U.S. Air Force, U.S. Marine Corps, die Italian Air Force, die French Air Force, die United Arab Emirates Armed Forces, die Spanish Air Force, und die Royal Netherlands Air Force.

GA-ASI hat die MQ-9B im Rahmen eigener interner Forschungs- und Entwicklungsarbeiten entwickelt. Das verbesserte neue Fluggerät erforderte ein neues und leistungsfähigeres GCS. Die laufenden Arbeiten am Block-30-GCS bedeuten nun, dass potenzielle Nutzer mit bestehenden Beständen an Ausrüstung keine neue Bodenkontrollausrüstung kaufen müssen, um die von ihnen erworbenen MQ-9B-Flugzeuge zu betreiben.

„Wir wollen alles in unserer Macht Stehende tun, um unseren Kunden das leistungsfähigste Modell unseres Flugzeugs zu liefern, und das ist die MQ-9B“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Wir wissen außerdem, dass wir durch die Investition unserer eigenen Mittel in interne Forschung und Entwicklung die MQ-9B zu geringeren Anschaffungskosten liefern können, indem wir das GCS für unsere bestehenden Kunden anpassen.“

Die Bemühungen des Unternehmens zur Aufrüstung des Block 30 konzentrieren sich auf dessen Datenverbindungsfähigkeit für den Betrieb der MQ-9B. Dazu gehört der Einbau eines neuen Datenverbindungs-Racks, des „GA Interface Multiplexor Encryptor“, der das Herzstück des Kommunikations- und Telemetriesystems der MQ-9B bildet. Zusätzlich zu den Hardware-Modifikationen wird auch die Software so angepasst, dass sie mit den einzigartigen Fähigkeiten der MQ-9B kompatibel ist.