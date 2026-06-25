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    Drei Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon

    Drei Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Motorrad im Südlibanon sind nach staatlichen Angaben drei Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete, dass außerdem eine Person verletzt wurde. Die israelische Armee bestätigte den Angriff auf Nachfrage, ohne weitere Details zu nennen.

    Eigentlich herrscht zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe. Zuletzt wurde die Feuerpause nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen von beiden Seiten weitgehend eingehalten. Israel ist aber weiterhin mit eigenen Truppen im Südlibanon im Einsatz und greift damit auch weiter Ziele an.

    NNA meldete auch, dass die israelische Armee Häuser in dem Ort Ain Arab nahe der Grenze zu Israel niedergebrannt habe. Bereits am Mittwoch gab es Berichte, dass die Bewohner aufgefordert wurden, ihre Häuser dort zu verlassen. Das israelische Militär äußerte sich dazu zunächst nicht.

    In der US-Hauptstadt gehen unterdessen direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon weiter. Dabei soll die Waffenruhe gefestigt werden. Die libanesische Regierung will vor allem auch einen Abzug der israelischen Truppen erzielen. Israel will eine Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen. Die israelische Regierung hatte zuletzt mehrmals betont, erst bei einer vollständigen Entwaffnung der Hisbollah aus dem Nachbarland abzuziehen./arj/DP/stw





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