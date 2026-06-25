Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Bayer
Tagesperformance: +14,54 %
Tagesperformance: +14,54 %
Platz 1
Performance 1M: +22,68 %
Performance 1M: +22,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Bayer ist überwiegend vorsichtig und von Rechtsrisiken rund FIFRA/Monsanto getrieben. Positive Impulse werden mit Kurszielen um 50 Euro assoziiert, doch Skepsis wegen Rechtsrisiken bleibt. Straddle-/Optionen-Strategien deuten auf Volatilität rund um das SCOTUS-Urteil hin. 14‑Tage-Kursentwicklung: keine konkrete Zahl genannt.
Merck
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 2
Performance 1M: +14,22 %
Performance 1M: +14,22 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 3
Performance 1M: +0,48 %
Performance 1M: +0,48 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 4
Performance 1M: +12,74 %
Performance 1M: +12,74 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 5
Performance 1M: +1,47 %
Performance 1M: +1,47 %
Vonovia
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 6
Performance 1M: -2,05 %
Performance 1M: -2,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Bayer ist überwiegend vorsichtig und von Rechtsrisiken rund FIFRA/Monsanto getrieben. Positive Impulse werden mit Kurszielen um 50 Euro assoziiert, doch Skepsis wegen Rechtsrisiken bleibt. Straddle-/Optionen-Strategien deuten auf Volatilität rund um das SCOTUS-Urteil hin. 14‑Tage-Kursentwicklung: keine konkrete Zahl genannt.
E.ON
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 7
Performance 1M: -4,24 %
Performance 1M: -4,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu E.ON. Kurzfristig Aufwärtsdruck: Signifikantes Bewegungshoch, Retest bei 16,50 möglich, Ziel ca. 23,50 (38er Retracement). Einige Posts sehen Trend-Verlust, betonen aber intakten Trend durch Regulierung/Netz-Infrastruktur. Hinweis auf ca. +10% jüngst, Dividende ca. 3% (Gesamtrendite ca. 15% letztes Jahr). Fundament: regulierter Monopolmarkt, KGV nicht mehr extrem günstig. Fazit: vorsichtig positiv, Hürden bei 16,50/23,50.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber E.ON eingestellt.
adidas
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 8
Performance 1M: +16,74 %
Performance 1M: +16,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu E.ON. Kurzfristig Aufwärtsdruck: Signifikantes Bewegungshoch, Retest bei 16,50 möglich, Ziel ca. 23,50 (38er Retracement). Einige Posts sehen Trend-Verlust, betonen aber intakten Trend durch Regulierung/Netz-Infrastruktur. Hinweis auf ca. +10% jüngst, Dividende ca. 3% (Gesamtrendite ca. 15% letztes Jahr). Fundament: regulierter Monopolmarkt, KGV nicht mehr extrem günstig. Fazit: vorsichtig positiv, Hürden bei 16,50/23,50.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 9
Performance 1M: -4,43 %
Performance 1M: -4,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu RWE
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu RWE ist gemischt, 14 Tage kursseitig teils rückläufig durch Kapitalerhöhung. Positiv: Amprion-Beteiligung 55% und geplante Investitionen (≈6,5 Mrd. bis 2030); EpS 2031 von 4,40 auf 4,51 Euro. Bewertung moderat (KGV ca. 15, Buchwert ~1); Netze als stabiles, planbares Geschäft. Negativ: kurzfristige Kurslast durch Finanzierung. Insgesamt vorsichtig optimistisch. wallstreetONLINE
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 10
Performance 1M: -8,55 %
Performance 1M: -8,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu RWE ist gemischt, 14 Tage kursseitig teils rückläufig durch Kapitalerhöhung. Positiv: Amprion-Beteiligung 55% und geplante Investitionen (≈6,5 Mrd. bis 2030); EpS 2031 von 4,40 auf 4,51 Euro. Bewertung moderat (KGV ca. 15, Buchwert ~1); Netze als stabiles, planbares Geschäft. Negativ: kurzfristige Kurslast durch Finanzierung. Insgesamt vorsichtig optimistisch. wallstreetONLINE
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 36,59%
|PUT: 63,41%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -26,83 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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