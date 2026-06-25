Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
PVA TePla
Tagesperformance: +8,82 %
Tagesperformance: +8,82 %
Platz 1
Performance 1M: -7,80 %
Performance 1M: -7,80 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 2
Performance 1M: -7,78 %
Performance 1M: -7,78 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 3
Performance 1M: -27,93 %
Performance 1M: -27,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zu HENSOLDT ist das Sentiment gemischt: Chart technisch angeschlagen (Beitrag 2); KNDS-Kooperationen könnten Impulse geben (Beiträge 14–15); Arrowstreet überschritt 0,5% Meldeschwelle (Beiträge 9–10); 14-Tage-Entwicklung volatil; politische/Vertragsrisiken belasten (Beitrag 4).
AIXTRON
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 4
Performance 1M: +1,46 %
Performance 1M: +1,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zu HENSOLDT ist das Sentiment gemischt: Chart technisch angeschlagen (Beitrag 2); KNDS-Kooperationen könnten Impulse geben (Beiträge 14–15); Arrowstreet überschritt 0,5% Meldeschwelle (Beiträge 9–10); 14-Tage-Entwicklung volatil; politische/Vertragsrisiken belasten (Beitrag 4).
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 5
Performance 1M: -16,45 %
Performance 1M: -16,45 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 6
Performance 1M: -8,21 %
Performance 1M: -8,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Gemischtes Sentiment zu Siltronic im wallstreetONLINE-Forum: Short-Interest steigt leicht (0,9%→1,13%). Micron-Quartal rückt in den Fokus; 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt. Wafer-Spotmarkt zeigt Preisaufschläge gegenüber LTAs (bis 30–50%), zugleich besteht strukturelle Knappheit, aber Überkapazitäten bei Solar-Wafern. Langfristig könnte KI-Nachfrage helfen; kurzfristig bleibt Volatilität und Kurskorrektur potenziell.
Bechtle
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 7
Performance 1M: -0,91 %
Performance 1M: -0,91 %
Verbio
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 8
Performance 1M: -23,03 %
Performance 1M: -23,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes bis skeptisches Verbio-Sentiment. TecDAX-Aufnahme gilt als Non-Event und löste laut Beitrag 1 keine Kursreaktion aus. Kursverlauf: 47 EUR auf 29 EUR (Beitrag 6). 14-Tage-Verlauf nicht eindeutig aus den Posts ableitbar. Fundamental: BioCNG-Vertriebsnetz-Ausbau (Beitrag 13). Insgesamt vorsichtig/abwägend.
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