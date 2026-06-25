AKTIE IM FOKUS
Bayer springen nach Supreme-Court-Urteil auf Viermonatshoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bayer -Aktie ist am Donnerstagnachmittag nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns kräftig nach oben gesprungen. Mit plus 17,1 Prozent auf 46,31 Euro erreichte das Papier den höchsten Stand seit Mitte Februar.
Das Urteil des US Supreme Court dürfte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen, hieß es von Bayer. Das Gericht hat im Fall Durnell zugunsten des von Bayer im Jahr 2018 übernommenen Monsanto-Konzerns entschieden./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,32 % und einem Kurs von 46,40 auf Tradegate (25. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +24,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,99 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -15,24 %/+10,19 % bedeutet.
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Genau, die paar Tage schaffen wir nun auch noch.
Heute wieder keine Entscheidung im Durnell Case. --> Donnerstag nächster möglicher Termin.
Für die nächste Woche sind Dienstag und Donnerstag als Opinion Days bestätigt.