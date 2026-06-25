Konjunkturelle Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich in Grenzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die konjunkturellen Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich nach Einschätzung der Dekabank-Volkswirte in Grenzen. "Weltweit hohe Rohölreserven haben uns vor einer Ölkrise durch den Krieg am Persischen Golf bewahrt", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Wie in der Coronazeit habe auch die hohe Flexibilität der Unternehmen dazu beigetragen, dass Lieferketten und Wirtschaftskreisläufe intakt geblieben seien. Kater sprach von einer bestandenen Belastungsprobe.

Zuletzt ist die Zuversicht an den Finanzmärkten gewachsen, nachdem die USA und der Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnet hatten. Die Ölpreise sind unter das Niveau vom Kriegsbeginn gesunken. "Die Weltwirtschaft wird weiter stabil und stetig wachsen", sagte Kater. In diesem Jahr sollte das Weltwirtschaftswachstum bei 2,9 Prozent liegen und im kommenden Jahr bei 3,2 Prozent.