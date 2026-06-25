🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Dekabank

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konjunkturelle Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich in Grenzen

    Dekabank - Konjunkturelle Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich in Grenzen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die konjunkturellen Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich nach Einschätzung der Dekabank-Volkswirte in Grenzen. "Weltweit hohe Rohölreserven haben uns vor einer Ölkrise durch den Krieg am Persischen Golf bewahrt", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater am Donnerstag in Frankfurt. Wie in der Coronazeit habe auch die hohe Flexibilität der Unternehmen dazu beigetragen, dass Lieferketten und Wirtschaftskreisläufe intakt geblieben seien. Kater sprach von einer bestandenen Belastungsprobe.

    Zuletzt ist die Zuversicht an den Finanzmärkten gewachsen, nachdem die USA und der Iran ein Rahmenabkommen unterzeichnet hatten. Die Ölpreise sind unter das Niveau vom Kriegsbeginn gesunken. "Die Weltwirtschaft wird weiter stabil und stetig wachsen", sagte Kater. In diesem Jahr sollte das Weltwirtschaftswachstum bei 2,9 Prozent liegen und im kommenden Jahr bei 3,2 Prozent.

    Verhaltender dürfte die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und Deutschland verlaufen. Aber auch für Deutschland zeigte sich Kater optimistisch: "Die Aufschwunghoffnung für Deutschland kommt langsam zurück." Er verwies auf die Reformvorschläge zur Altersvorsorge. "Der Reformzug verlässt den Bahnhof zwar spät, aber die Hoffnung steigt, dass er jetzt endlich Fahrt aufnimmt." In diesem Jahr erwartet Kater für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent und im kommenden Jahr von 1,1 Prozent.

    Auch für die weitere Entwicklung der globalen Aktienmärkte zeigte sich die Dekabank zuversichtlich. Die internationalen Aktienmärkte notierten auf Rekordniveau. "Das stabile globale Wirtschaftswachstum ist das Rückgrat der Unternehmensgewinne", sagte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Dekabank. "Die Unternehmen haben in der Vergangenheit ihre Rückenmuskulatur permanent weiter trainiert und beweisen jetzt ihre Fitness." So sei das erste Quartal für die Unternehmen in den USA und Europa hervorragend gelaufen./jsl/la/jha/







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Dekabank Konjunkturelle Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich in Grenzen Die konjunkturellen Belastungen durch den Iran-Krieg halten sich nach Einschätzung der Dekabank-Volkswirte in Grenzen. "Weltweit hohe Rohölreserven haben uns vor einer Ölkrise durch den Krieg am Persischen Golf bewahrt", sagte Chefvolkswirt Ulrich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     