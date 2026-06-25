Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht in Glyphosat-Streit

Genau, die paar Tage schaffen wir nun auch noch.





Noch etwas Kaffeesatzleserei aus meiner eigenen kleinen pro-Bayer Bubble.

Hintergrund: nach der mündlichen Anhörung und der SCOTUS-internen Beratung wird entschieden, wer die Mehrheitsmeinung verfasst. Das bedeutet: Verfassen des Schriftsatzes, zirkulieren an die anderen Richter, usw. Letztlich auch Moderation, falls es noch "Umfaller" oder "Meinungswechsler" gibt, etc. Der so auserkorene Schriftführer stellt sodann am Opinion Day die Entscheidung kurz vor.





Da das Verfassen der Entscheidung mit einiger Arbeit einhergeht, ist es so, dass die Arbeit entsprechend unter den Richtern verteilt wird. Am Ende einer SCOTUS-Periode sind daher die Entscheidungen je Richter in etwa gleichverteilt (habe es für die Jahre 22, 23 und 24 nachgeprüft: passt!). Abweichungen sind natürlich, weil einzelne Richter häufiger zur Minderheit gehören können. Dann kommen sie für den Fall nicht in als Verfasser in Frage.





So weit, so gut.





Spannend ist der Blick auf die Verteilung der Schriftührerschaft je Richter in der aktuellen Periode. Die wurde vorhin im SCOTUS-Chat aufgelistet. Bis heute sieht sie so aus:





Gorsuch has 7

Barrett, Jackson, Sotomayor, and Thomas have 6

Kagan has 5

Alito, Kavanaugh, and Roberts have 3





Interessant ist, dass mit Roberts, Alito und Kavanaugh vor allem die Richter rein statistisch noch "ihre" Entscheidungen offen haben, die gemäß ihres Profils und ihrer Fragen in der Anhörung am deutlichsten pro Monsanto waren. Und mit Jackson, Sotomayor und Gorsuch sind die Monsanto-kritischten Richter schon recht gut mit ihren respektiven Entscheidungen bedient.





Wie gesagt: Kaffeesatzleserei. Diese Statistik lässt nicht 1:1 darauf schließen, dass einer der vermeintlichen pro-Monsanto Richter auch diese Entscheidung verfasst. Denn es sind neben Monsanto noch weitere Fälle offen.