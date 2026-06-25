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    Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht in Glyphosat-Streit

    Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht in Glyphosat-Streit
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Bayer -Konzern hat in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht des Landes erzielt. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebs-Warnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Die im Dax notierte Aktie verzeichnete daraufhin einen Kurssprung von zeitweise 20 Prozent./so/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,32 % und einem Kurs von 46,40 auf Tradegate (25. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +24,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,99 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -15,34 %/+10,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwarteten SCOTUS-Entscheidungen zum Durnell/Monsanto-Fall und deren potenzielle Kurswirkung auf Bayer, Spekulationen zu Autorenschaft und Timing von Opinion Days (mögliche Termine Dienstag/Donnerstag, Ende Juni) sowie Verzögerungen. Daneben wird ein Gerichtsbeschluss zur Rückweisung des 7,25‑Mrd.-Vergleichs an ein Staatsgericht als entlastend für Bayer gesehen, technisch wird der EMA50-Ausbruch nach oben und Einzelkäufe diskutiert.

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