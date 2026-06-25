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    An die DAX-Spitze!

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    Bayer: Aktie explodiert zweistellig nach Gerichtsurteil!

    Die Bayer-Aktie kennt kein Halten: Nach jahrelangem Hin-und Her steht endlich die Entscheidung im Glyphosat-Prozess. Die Papiere klettern zu bis zu 20 Prozent.

    An die DAX-Spitze! - Bayer: Aktie explodiert zweistellig nach Gerichtsurteil!
    Foto: Jeff Roberson - AP

    Die Aktien des deutschen Agrar- und Pharmakonzerns Bayer schossen am Donnerstag so stark nach oben wie seit 23 Jahren nicht mehr.

    Auslöser ist eine Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs zugunsten des Unternehmens im Zusammenhang mit Klagen rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup, auch bekannt als Glyphosat-Prozess.

    Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebs-Warnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Das Gericht entschied, dass viele Klagen gegen Roundup wegen fehlender Krebswarnungen nach einzelstaatlichem Recht nicht zulässig sind, weil die Kennzeichnung von Pestiziden bereits durch Bundesrecht geregelt wird. 

    Bayer verwies darauf, dass die US-Umweltschutzbehörde EPA Glyphosat nicht als krebserregend einstuft. Deshalb sei das Unternehmen nicht verpflichtet gewesen, zusätzliche Krebswarnungen auf Roundup anzubringen.

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    Der Supreme Court entschied im Fall des einzelnen Klägers John Durnell gegen Monsanto/Bayer und folgte weitgehend der Argumentation des Pharmakonzerns. Durnell hatte geltend gemacht, dass Roundup seine Krebserkrankung verursacht habe und Bayer vor dem Risiko hätte warnen müssen. 

    Der Kern des Urteils behandelt also nicht die Frage, ob Glyphosat Krebs verursacht, sondern ob Bayer rechtlich verpflichtet war, zusätzliche Warnhinweise anzubringen. Und das sieht das Gericht nicht so. Tausende Klagen gegen Bayer, mit ähnlicher Argumentation, dürften jetzt hinfällig werden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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