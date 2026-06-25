Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Bayer
Tagesperformance: +16,71 %
Tagesperformance: +16,71 %
Platz 1
Performance 1M: +22,68 %
Performance 1M: +22,68 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 2
Performance 1M: +1,47 %
Performance 1M: +1,47 %
argenx
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 3
Performance 1M: +7,67 %
Performance 1M: +7,67 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 4
Performance 1M: +7,62 %
Performance 1M: +7,62 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 5
Performance 1M: -12,90 %
Performance 1M: -12,90 %
adidas
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 6
Performance 1M: +16,74 %
Performance 1M: +16,74 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 7
Performance 1M: -8,55 %
Performance 1M: -8,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullisches Sentiment zu Siemens Energy: Kurs nähert sich der 170-Euro-Marke, mit gelegentlicher Dynamik nach oben. Spin-off-Gerüchte (Jefferies) und ein möglicher Verkauf der Industriesparte werden als wertsteigernd gesehen. Die 14-Tage-Entwicklung deutet aufwärts; eine konkrete Prozentzahl wird nicht genannt.
Vinci
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 8
Performance 1M: +6,88 %
Performance 1M: +6,88 %
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