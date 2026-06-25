Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 25.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -8,97 %
Tagesperformance: -8,97 %
Platz 1
Performance 1M: +73,53 %
Performance 1M: +73,53 %
PORR
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 2
Performance 1M: +31,70 %
Performance 1M: +31,70 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 3
Performance 1M: -15,41 %
Performance 1M: -15,41 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 4
Performance 1M: +1,89 %
Performance 1M: +1,89 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 5
Performance 1M: +0,56 %
Performance 1M: +0,56 %
Lenzing
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 6
Performance 1M: +3,22 %
Performance 1M: +3,22 %
DO & CO
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 7
Performance 1M: +26,51 %
Performance 1M: +26,51 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 8
Performance 1M: +3,08 %
Performance 1M: +3,08 %
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