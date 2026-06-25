Dow Jones Industrial klettert auf Rekordhoch

Schönen guten Morgen in die Runde,





erstmal vielen Dank allen welche den Thread - trotz Sommerflaute und hohen Temperaturen - am Leben halten. 👍 Auch wenn ich viel unterwegs bin, lese ich trotzdem gerne die einzelnen Beiträge. Darum will ich heute auch mal die Zeit bis zur nächsten Statistik überbrücken. Statistik welche schon mit Stand heute wieder nicht schlecht ausfallen wird. Egal ob auf oder ab in den Indizes - die Zahlungen gehen stur weiter und mit so einer Strategie juckt es einen schon recht wenig, ob die Halbleiter heute abend wieder geschlossen 10% rauf gehn oder ob SpaceX wieder zweistellig abgibt. Die Übertreibung von der jeden Tag in allen Medien geschrieben wird geht ja an einem Depot wie meinem gänzlich vorbei und somit muss man auch nicht jeden Tag auf der Lauer liegen, ob man schnell verkauft oder wieder reingeht.





Tja, manche der Depotaufbauer werden meine Gemütsstimmung vielleicht in paar Jahren (oder Jahrzehnten) besser verstehen können. Wenn ich mir das Video von vonHS mal als Beispiel nehme - auch dort wird in der Entnahmephase eher von Verkäufen gesprochen - was jede Menge Arbeit, Zeit und auch Nerven voraussetzt. Wie Werthaltig schön beschrieben hat - bei reiner Dividendenstrategie (ohne Verzehr des Depots) geht eigentlich alles automatisch. Ich muss nur jeden Tag die Zahlungen in meiner Liste verbuchen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Ist schon eine coole Sache.





In diesem Zusammenhang erinnere ich mich öfter an ein Posting bzw. Rechenbeispiel von mir welches ich vor 4-5 Jahren mal machte. Damals war der Hype um Techwerte ja ähnlich ausgeprägt wie aktuell und ich machte einfach eine Rechnung. Wenn ich 1000€ Einkommen im Monat benötige, müsste ich 4 Paypal-Aktien zu 250€ monatlich verkaufen. Ok, aber was ist wenn Paypal auf 200 fällt - dann müsste ich schon 5 Stück verkaufen usw. Na gut, bei meinem damaligen Verkauf hätte ich mir nicht gedacht, dass eine Paypal bis 35-40 fallen könnte. Ein Desaster für einen angehenden Rentner welcher die Rentenlücke über die Börse schließen will. Solche Beispiele muss man sich einfach vor Augen halten wenn man in fortgeschrittenem Alter ist. Da zählen nicht Anlagestrategien welche für 20-30jährige gültig sind. Insofern - jeder Anleger hat eine spezielle Situation, auch die menschliche Psyche ist unterschiedlich. Und somit muss jeder seinen eigenen Weg finden - unabhängig von theoretischen Beispiele in diesen unzähligen YT-Videos von Experten und Profis. Ich jedenfalls kann mit meinem Weg - der hier ja von Depotstart 2012 über Renteneintritt 2023 bis zur Entnahmephase (ab 01.01.27) recht gut dargestellt wurde - recht gut leben. Und das kann ich nur allen Mitstreitern genauso wünschen.





Große Veränderungen im Depot kann ich wieder mal nicht vermelden - bis auf den Verkauf einer kleinen Position Eleving welche mich mit der Divi enttäuscht haben. Da muss ich bei Gelegenheit mal Ersatz suchen. Ansonsten viel Langeweile und Seitwärtsgeschiebe im NBIM-II. Paar Werte die schon ewig schlecht performen und auch paar Werte die als Dauerbrenner herausragen. Aber da jede einzelne Position ziemlich schwach gewichtet ist, bleibt die Vola nach wie vor niedrig. Meine größten Werte wie Millicom, Legal&General, OHI, Allianz, Nova Ljubljanska usw. sind - jeder für sich - bei max. 2-3% Depotvolumen so dass auch einzelne größere Korrekturen nicht besonders ins Gewicht beim Depotstand fallen. Hab mich mit dieser Strategie ja jahrelang angrfreundet und werde die auch nicht mehr ändern.





Dann wünsch ich allen weiterhin gutes Gelingen, möglichst hitzefreies Schaffen und wir sehen uns dann in paar Tagen beim üblichen "Contest" Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif

Timburg