🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    HQ Trust und DZ Bank sehen Gold weiter im strukturellen Aufwärtstrend

    HQ Trust und DZ Bank sehen Gold weiter im strukturellen Aufwärtstrend
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Experten vom Vermögensverwalter HQ Trust sehen Gold trotz der jüngsten Schwäche nach wie vor in einem intakten strukturellen Aufwärtstrend. Allerdings seien Preise über 5.000 US-Dollar, wie der Markt sie im ersten Quartal des laufenden Jahres gesehen hatte, "eine Übertreibung durch spekulativ getriebene Zuflüsse" gewesen, sagte Chief Investment Officer Christian Subbe am Donnerstag in Frankfurt.

    Bis Ende nächsten Jahres seien derlei Preise zwar "nicht aus der Welt", ergänzte er, betonte aber das Risiko von Schwankungen. "Wir empfehlen Anlegern einen strategischen Blick und damit auch regelmäßig Gewinnmitnahmen." Gold sieht Subbe zudem nur als Beimischung und Inflationsschutz.

    "Gold war in den meisten Krisen gefragt, und in den letzten fünf Jahren hat das Edelmetall besser performt als Aktien", sagte er und zog als Vergleich den MSCI All Country World Index heran. HQ Trust selbst ist bei Gold neutral gewichtet.

    Die DZ Bank sieht den Goldpreis ebenfalls in einem intakten Aufwärtstrend und ist zugleich ein Stück weit optimistischer. Laut einer am Vortag veröffentlichten Studie erwartet Analyst Thomas Kulp, dass Gold auf Sicht von zwölf Monaten die Marke von 5.000 Dollar wieder erreicht.

    Er sieht die Hauptursache für den Kursrutsch in den zinsseitigen Impulsen aus den USA, die allerdings die "kurzfristige Bewertungsebene" beträfen, "nicht aber das langfristige Fundament". So habe erst der US-Arbeitsmarktbericht für Mai die Erwartungen deutlich übertroffen, was die Renditen von US-Staatsanleihen sprunghaft steigen ließ und den Goldpreis belastet habe. Dann sei der Druck durch die erste Zinssitzung unter dem neuen US-Notenbankchef Kevin Warsh weiter gestiegen. Denn dessen Ton habe die Marktteilnehmer veranlasst, ihre Leitzinserwartungen nach oben zu revidieren.

    Doch Kulp zufolge trägt die strukturelle Zentralbanknachfrage den Markt unabhängig vom Zinszyklus. Zudem erwartet er 2026 keinerlei Zinsanhebung durch die Fed und rechnet 2027 sogar mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte in der ersten Jahreshälfte./ck/jsl/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    HQ Trust und DZ Bank sehen Gold weiter im strukturellen Aufwärtstrend Die Experten vom Vermögensverwalter HQ Trust sehen Gold trotz der jüngsten Schwäche nach wie vor in einem intakten strukturellen Aufwärtstrend. Allerdings seien Preise über 5.000 US-Dollar, wie der Markt sie im ersten Quartal des laufenden Jahres …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     