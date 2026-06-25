Bayer Aktie stark gefragt - 25.06.2026

Die Bayer Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +17,46 % auf 46,86€ zulegen. Das sind +6,97 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +3,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,86€, mit einem Plus von +17,46 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bayer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +24,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +25,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,68 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bayer +8,00 % gewonnen.

Während Bayer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,11 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,95 % 1 Monat +22,68 % 3 Monate +24,83 % 1 Jahr +50,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 25.06.2026, 17:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bayer-Kursreaktion nach der US-Roundup-Entscheidung: Der Kurs kletterte deutlich, da das Urteil Haftungsrisiken begrenzt. Diskussionen drehen sich um Neubewertungspotenzial, erste Kursziele wie 100 €, und fundamentale/technische Treiber (Pipeline, Kosten, Rechtsrisiken). Es wird spekuliert, ob weitere Klagen abgewendet werden könnten und wie sich der Ballast langfristig auf die Bewertung auswirkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,29 Mrd.EUR € wert.

Der Bayer-Konzern hat in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht des Landes erzielt. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von …

Die Bayer -Aktie ist am Donnerstagnachmittag nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in den USA zugunsten des Pharma- und Agrarchemiekonzerns kräftig nach oben gesprungen. Mit plus 17,1 Prozent auf 46,31 Euro erreichte das Papier den …

Der Bayer -Konzern hat in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht des Landes erzielt. Dem Urteil zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebs-Warnungen auf Verpackungen von …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,07 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,05 %. Sanofi legt um +0,40 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.