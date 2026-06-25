Hydrosat und Kazakhstan Gharysh Sapary unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung satellitengestützter Wasserüberwachung in Kasachstan und Zentralasien

BRÜSSEL, BELGIEN / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, und JSC NC „Kazakhstan Gharysh Sapary“ (KGS), Kasachstans nationale Raumfahrtgesellschaft, gaben am 23. Juni 2026 im Rahmen einer Zeremonie in Brüssel die Unterzeichnung einer Vereinbarung über gemeinsame Aktivitäten bekannt. Die Vereinbarung schafft den Rahmen für ein landesweites Programm zur Digitalisierung der Wasserressourcenbewirtschaftung mithilfe satellitengestützter thermischer Analysen und KI, das das Potenzial hat, auf ganz Zentralasien ausgeweitet zu werden.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Staatsbesuchs des Staatsoberhaupts der Republik Kasachstan in Belgien unterzeichnet. Während des Besuchs wurden eine Reihe strategischer Vereinbarungen geschlossen, um künstliche Intelligenz, Wissenschaft, digitale Infrastruktur und Weltraumtechnologien voranzubringen und damit neue Möglichkeiten für Investitionen, gemeinsame Forschung, den Einsatz von Technologien und internationale Zusammenarbeit zu schaffen.

Kasachstan wurde bei den Unterzeichnungszeremonien durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie der Republik Kasachstan, Zhaslan Madiyev, sowie durch den Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung der Republik Kasachstan, Sayasat Nurbek, vertreten. Die Teilnahme hochrangiger Regierungsvertreter unterstreicht die strategische Bedeutung weltraumgestützter Technologien und digitaler Innovationen für die langfristigen Entwicklungsprioritäten Kasachstans.

Diese für die Region erste Zusammenarbeit ihrer Art verbindet die thermische Infrarot-Satellitentechnologie von Hydrosat sowie KI-gestützte Wasser- und Ernteanalysen mit der nationalen Geodateninfrastruktur der KGS. Die in Brüssel unterzeichnete Vereinbarung ebnet den Weg für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in Kasachstan und ganz Zentralasien.

Kasachstan ist einer der weltweit führenden Weizenexporteure und verfügt über mehr als 23 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sowie fast 2 Millionen Hektar bewässertes Ackerland, das sich vor allem auf die südlichen Regionen des Landes konzentriert. Auf die Landwirtschaft entfallen mehr als 60 % der nationalen Wasserentnahmen, weshalb ein effizientes Wassermanagement eine strategische Priorität darstellt. Zentralasien ist eine der weltweit am stärksten von Wasserknappheit betroffenen Agrarregionen, in der Millionen Hektar Ackerland bewässert werden, während gleichzeitig der Druck durch den Klimawandel und eine alternde Infrastruktur zunimmt.