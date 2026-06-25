🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Wendy's AktievorwärtsNachrichten zu The Wendy's

    Burgerkette im Meme-Rausch

    673 Aufrufe 673 0 Kommentare 0 Kommentare

    WallStreetBets ist zurück: Wendy's Aktie dreht nach irrer Rallye ins Minus

    Ein gelöschter Reddit-Post hat genügt: Wendy's-Aktie schoss um mehr als 40 Prozent hoch. Dahinter steckt keine gute Nachricht, sondern Meme-Manie. Was das für Anleger bedeutet.

    Burgerkette im Meme-Rausch - WallStreetBets ist zurück: Wendy's Aktie dreht nach irrer Rallye ins Minus
    Foto: Mike Campbell - NurPhoto

    Die US-Fast-Food-Kette Wendy's ist das neueste Opfer der Meme-Stock-Maschinerie. Am Mittwoch schoss die Aktie des US-Burgerkettenkonzerns zeitweise um bis zu 42 Prozent nach oben und schloss mit einem Plus von rund 26 Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten.

    Am Donnerstag folgt die Ernüchterung: Zum US-Handelsstart gab das Papier knapp fünf Prozent nach.

    Hinter dem Kurssprung steckt keine neue Unternehmensmeldung, die das rechtfertigen würde. Auslöser war ein Beitrag im Reddit-Forum WallStreetBets, der die Community aufrief, Wendy's zu "retten, bevor es zu spät ist". Der Post wurde zwar später gelöscht, die Wirkung aber nicht.

    The Wendy's

    -2,92 %
    +34,40 %
    +21,10 %
    +33,45 %
    -26,24 %
    -59,75 %
    -59,38 %
    -6,56 %
    +89,46 %
    ISIN:US95058W1009WKN:A1JB8H
    The Wendy's direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Am Mittwochmorgen war Wendy's die meistdiskutierte Aktie auf der Plattform Stocktwits und landete bei Reddit auf Platz zwei der meistgenannten Titel der vergangenen 24 Stunden. Allein in der ersten halben Handelsstunde kauften Privatanleger nach Reuters-Informationen Wendy's-Aktien im Wert von netto 2,3 Millionen US-Dollar, hinzu kamen Käufe von rund 2,2 Millionen US-Dollar aus den Tagen zuvor.

    Das Handelsvolumen explodierte: Bis 10:30 Uhr New Yorker Zeit wechselten Wendy's-Papiere im Wert von über 790 Millionen Dollar den Besitzer, rund das Elffache des Jahresdurchschnitts von etwa 68 Millionen Dollar. Der Handel wurde mehrfach wegen übermäßiger Volatilität unterbrochen.

    Das Unternehmen passt ins klassische Meme-Stock-Profil. Der Kurs hatte seit Mitte 2023 mehr als 70 Prozent verloren, in diesem Jahr allein fast 30 Prozent. Rund 34 Prozent des Streubesitzes sind laut Analysedienstleister Ortex leerverkauft, was die Aktie anfällig für einen Short Squeeze macht. 

    Das Unternehmen selbst steckt mitten in einem Turnaround. Vergangene Woche wurde ein neuer Finanzvorstand ernannt, im vergangenen Monat bereits ein neuer CEO. Die Mehrheit der Wall-Street-Analysten bewertet die Aktie mit "Halten", fast ein Viertel empfiehlt den Verkauf.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die The Wendy's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 6,60EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Burgerkette im Meme-Rausch WallStreetBets ist zurück: Wendy's Aktie dreht nach irrer Rallye ins Minus Ein gelöschter Reddit-Post hat genügt: Wendy's-Aktie schoss um mehr als 40 Prozent hoch. Dahinter steckt keine gute Nachricht, sondern Meme-Manie. Was das für Anleger bedeutet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     