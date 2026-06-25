WallStreetBets ist zurück: Wendy's Aktie dreht nach irrer Rallye ins Minus

Am Donnerstag folgt die Ernüchterung: Zum US-Handelsstart gab das Papier knapp fünf Prozent nach.

Die US-Fast-Food-Kette Wendy's ist das neueste Opfer der Meme-Stock-Maschinerie. Am Mittwoch schoss die Aktie des US-Burgerkettenkonzerns zeitweise um bis zu 42 Prozent nach oben und schloss mit einem Plus von rund 26 Prozent auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten.

Hinter dem Kurssprung steckt keine neue Unternehmensmeldung, die das rechtfertigen würde. Auslöser war ein Beitrag im Reddit-Forum WallStreetBets, der die Community aufrief, Wendy's zu "retten, bevor es zu spät ist". Der Post wurde zwar später gelöscht, die Wirkung aber nicht.

Am Mittwochmorgen war Wendy's die meistdiskutierte Aktie auf der Plattform Stocktwits und landete bei Reddit auf Platz zwei der meistgenannten Titel der vergangenen 24 Stunden. Allein in der ersten halben Handelsstunde kauften Privatanleger nach Reuters-Informationen Wendy's-Aktien im Wert von netto 2,3 Millionen US-Dollar, hinzu kamen Käufe von rund 2,2 Millionen US-Dollar aus den Tagen zuvor.

Das Handelsvolumen explodierte: Bis 10:30 Uhr New Yorker Zeit wechselten Wendy's-Papiere im Wert von über 790 Millionen Dollar den Besitzer, rund das Elffache des Jahresdurchschnitts von etwa 68 Millionen Dollar. Der Handel wurde mehrfach wegen übermäßiger Volatilität unterbrochen.

Das Unternehmen passt ins klassische Meme-Stock-Profil. Der Kurs hatte seit Mitte 2023 mehr als 70 Prozent verloren, in diesem Jahr allein fast 30 Prozent. Rund 34 Prozent des Streubesitzes sind laut Analysedienstleister Ortex leerverkauft, was die Aktie anfällig für einen Short Squeeze macht.

Das Unternehmen selbst steckt mitten in einem Turnaround. Vergangene Woche wurde ein neuer Finanzvorstand ernannt, im vergangenen Monat bereits ein neuer CEO. Die Mehrheit der Wall-Street-Analysten bewertet die Aktie mit "Halten", fast ein Viertel empfiehlt den Verkauf.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Wendy's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 6,60EUR auf Tradegate (25. Juni 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.





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