Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.06.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.028,25USD pro Feinunze und notiert damit +0,82 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,31USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,54 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 75,11USD und verzeichnet ein Plus von +2,31 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 71,64USD und verzeichnet ein Plus von +2,56 %.