Devisen
Eurokurs legt zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1380 US-Dollar gehandelt. Dies war etwas mehr als am Morgen. Am Vortag war der Euro auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1342 (Mittwoch: 1,1340) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8816 (0,8818) Euro.
Der Euro profitierte etwas von der freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. Die Weltleitwährung Dollar wurde weniger gesucht. In den USA stieg der Preisindex PCE im Jahresvergleich um 4,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 3,8 Prozent gelegen. Die Zahlen bewegten den Markt kaum, da sie so erwartet wurden. Der PCE ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator.
Zuletzt hatte die Spekulation auf eine Zinserhöhung durch die Fed in den kommenden Monaten dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug deutlich belastet. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Zinsspekulationen verstärkt.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86183 (0,86165) britische Pfund, 183,57 (183,35) japanische Yen und 0,9223 (0,9216) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.040 Dollar. Das waren rund 40 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich habe bisher noch nie einen User auf „Ignore“ gesetzt, aber jetzt kann ich nicht mehr anders - im Gold als auch im Silber Forum immer die gleiche Schallplatte:
- Gold ist jetzt unter 4000 gefallen, ob jetzt die 3000 kommen ? Oder geht es noch runter bis 2000 ? Wenn Silber so stark gefallen ist, warum sollte Gold das nicht auch ?
- Silber jetzt unter 60, sehen wir bald die 50 oder 40 ? Oder geht es noch bis 30 oder 20 runter ?
In jedem Post, das hält doch keiner auf Dauer aus !!
Nabend Zusammen.
Lese recht viel bei Social Media mit. Resignation macht sich breit. Selbst Super-Bullen canceln oder verschieben ihre Kursziele. Andere sehen schon einen Bärenmarkt und rufen Tiefstkurse auf. Eine solche Stimmung hat in der Vergangenheit oft mit einer Bodenbildung bzw. Wende korreliert.