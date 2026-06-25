AKTIE IM FOKUS 2
Bayer springen nach Supreme-Court-Urteil auf Viermonatshoch
(neu: Kurs, Analysten und mehr Hintergrund)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bayer-Aktie hat am Donnerstag kräftig Schub von einem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA erhalten. Mit plus 19,0 Prozent auf 47,12 Euro ist das Papier nun wieder zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar.
Das Urteil des US Supreme Court dürfte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zum umstrittenen Unkrautvernichter Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen, hieß es von Bayer. Das Gericht hat im Fall Durnell zugunsten von Bayer entschieden.
Damit habe Bayer "einen wesentlichen Sieg" errungen, denn die Bedrohung durch das Damoklesschwert in Form etlicher tausend Klagen in den USA sei nun beseitigt, sagte Aktienexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Klagen auf Recht einzelner Bundesstaaten sei die Klagegrundlage entzogen worden.
Bayer stehe dadurch jetzt "vor einem neuen Bewertungsniveau". Gänzlich aber seien die Klagerisiken in den USA noch nicht Geschichte, denn der Konzern müsse sich nach wie vor wegen anderer Klagen rund um den Giftstoff PCB verantworten.
Auch Analyst Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sprach von einem "insgesamt bedeutenden Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten".
Bayer war ein paar Jahre vor der Monsanto-Übernahme noch wertvollster Dax-Konzern. 2018 hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern mit dem 63 Milliarden US-Dollar schweren Kauf von Monsanto auch dessen Probleme übernommen. Seither war es mit dem Börsenwert steil nach unten gegangen. Aktuell liegt der Börsenwert bei 45,5 Milliarden Euro. Siemens als Spitzenreiter kommt hingegen auf rund 215 Milliarden Euro./ck/la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,35 % und einem Kurs von 47,21 auf Tradegate (25. Juni 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +24,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,90 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -12,80 %/+13,36 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Mein Beitrag war wieder mal abhanden gekommen. Denke die Banken dürften jetzt 70-80 aufrufen und 50 +- wäre als aktuelles Niveau in Ordnung.
https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…
Bayer erzielt im Glyphosat-Streit Erfolg vor US-Supreme Court
25.06.2026 / 16:31 Uhr
Von Lydia Wheeler und Patrick Thomas
DOW JONES--Bayer hat im Rechtsstreit um milliardenschweren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup einen Erfolg vor dem US-Supreme Court in Washington erzielt. Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit 7 zu 2 Stimmen entschieden, dass der Konzern nicht nach dem Recht der Bundesstaaten für die unterlassene Warnung vor dem mutmaßlichen Krebsrisiko haftbar gemacht werden kann, wenn eine Bundesbehörde - die Environmental Protection Agency - nicht verlangt hat, dass das Produkt ein Warnetikett trägt. Die Bayer-Aktie haussiert um 17 Prozent.
Das Urteil "sollte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zu Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen", teilte Bayer mit. "Die Entscheidung dürfte dazu führen, dass aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden - soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen."
Der Konzern prüfe das Urteil und werde in Kürze eine umfangreichere Stellungnahme abgeben.
Die US-Agrarchemietochter Monsanto strebe weiterhin die finale Genehmigung des angekündigten Sammelvergleichs an und setze die mehrgleisige Strategie zur signifikanten Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup weiter fort, so Bayer.
Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)
Für die nächste Woche sind Dienstag und Donnerstag als Opinion Days bestätigt.