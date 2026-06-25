Unternehmen sind auf die Auswirkungen des Finanztransaktionsstandards ISO 20022 nicht ausreichend vorbereitet

Treasury Intelligence Solutions (TIS) berichtet, dass es nun auch bei Unternehmen zu Störungen im Zahlungsverkehr kommt, da Banken im Rahmen des neuen Standards für Transaktionsnachrichten strengere Datenstandards durchsetzen und dabei kritische Lücken auftreten.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / TIS hat heute einen Aufruf zum Handeln an die Treasury-, Finanz- und IT-Teams von Unternehmen gerichtet: ISO 20022 ist nicht mehr nur ein Thema für Banken, und Unternehmen, die dies lediglich als Upgrade der Nachrichtenübermittlung betrachten, müssen möglicherweise mit Zahlungsverzögerungen, abgelehnten Transaktionen, erhöhtem manuellem Aufwand und Abstimmungsproblemen rechnen.

TIS ist der Entwickler einer preisgekrönten cloudbasierten Plattform für das Management des globalen Cashflows, der Liquidität und des Zahlungsverkehrs. Hunderte von Kunden weltweit vertrauen auf die TIS-Plattform für ein tägliches Cash-Management im Umfang von 80 Milliarden $ und ein jährliches Transaktionsvolumen von 2,7 Billionen $.

Der Aufruf von TIS geht auf die Maßnahmen des globalen Finanzkommunikationsnetzwerks SWIFT zurück, ISO 20022 schrittweise als einzigen Standard für bankübergreifende Zahlungsaufträge einzuführen. Der neue Standard schreibt ein bestimmtes Format für Nachrichten vor, die grenzüberschreitende Zahlungen von Unternehmen begleiten.

Ab November 2026 wird das Netzwerk bestimmte Datenformate für diese Transaktionen vorschreiben und eine Klasse von Zahlungsnachrichten außer Kraft setzen. Darüber hinaus werden die US-amerikanischen Großbetragszahlungssysteme Fedwire und CHIPS vollständig auf ISO 20022 umstellen und ältere Formate nicht mehr unterstützen. Grenzüberschreitende Zahlungen von Unternehmen, die nicht dem ISO 20022-Standard entsprechen, werden abgelehnt.

Jonathan Paquette, Chief of Strategy bei TIS, wies darauf hin, dass Unternehmen unter zunehmendem Druck stehen, die ISO-20022-Anforderungen zu erfüllen, da die Frist im November rasch näher rückt. Da wichtige Ressourcen im Sommer aufgrund von Ferien knapp sind, haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen und die notwendigen Systemänderungen abzuschließen. In Verbindung mit uneinheitlichen Rückmeldungen der Banken und einer begrenzten Testbereitschaft führt dies dazu, dass Unternehmen nicht voll und ganz darauf vertrauen können, rechtzeitig vollständig vorbereitet zu sein, damit Zahlungen nahtlos abgewickelt werden, sobald der Standard in Kraft tritt.