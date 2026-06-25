Dow legt zu, aber Techwerte schwächeln – Rallye beim DAX; Gold, Öl fester

Der Speicherchiphersteller Micron Technology legte ein phänomenales Quartalsergebnis vor und verblüffte die Skeptiker mit einem Umsatzausblick für das laufende Quartal von gigantischen 50 Milliarden US-Dollar (nach 11,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr). Die Aktie schoss um 12,5 Prozent nach oben. Auch Qualcomm begeisterte die Anleger mit der Ankündigung, massiv in den Rechenzentrumsmarkt vorzustoßen und hob seine Umsatzprognose für das KI-Geschäft bis 2029 kräftig an . Dies nahm den Märkten die jüngsten Sorgen vor einer Überhitzung der KI-Bewertungen.

Die Wall Street ist nach einem starken Start wieder etwas zurückgefallen. Zuletzt (17:15 Uhr) tendierte der Dow-Index noch 0,8 Orozent höher, während der marktbreite S&P 500 um den Vortagesschluss pendelte. Der Nasdaq Composite fiel 0,7 Prozent zurück. Selbst zweistellige Gewinne bei Micron und Sandisk konnten die Stimmung bei den Techwerten nicht heben. Apple , Palantir und Strategy sackten jeweils mehr als 5 Prozent ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Etwas auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten. Zum einen hat sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt unerwartet robust gezeigt. Zum anderen ist die Inflation im Mai weiter sehr hoch. Beides bestärkt die These, dass die US-Notenbank die Leitzinsen wird anheben müssen.

Bayer beflügelt DAX

Die europäischen Börsen tendieren am Donnerstag klar fester. Der DAX steigt 1,1 Prozent auf 25.012 Punkte und ist damit wieder über die Marke von 25.000 Zählern gestiegen. Angeführt wird die Gewinnerliste von einer regelrecht explodierenden Bayer-Aktie, die knapp 19 Prozent hochschnellt. Das oberste US-Gericht hat zugunsten des Konzern im Glyphosat-Streit entschieden. Die Infineon-Aktie verteuerte sich um 2,3 Prozent. Volkswagen-Titel zogen um 1,9 Prozent an. Der Autokonzern verkauft eine profitable Tochtergesellschaft an Bain Capital für 7,4 Milliarden Euro. Energiewerte wie RWE, E.ON und Siemens Energy legen ebenfalls zu.

Auch die europäischen Nachbarbörsen können zulegen. Der Euro-Stoxx-50 steigt 0,6 Prozent, während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,7 Prozent aufwärts geht. Der Stoxx 600 notiert nahe seines Rekordhochs und hat die Verluste wieder vollständig wettgemacht, die durch den Nahostkonflikt entstanden waren.

"Niedrigere Energiekosten entlasten den Inflationsdruck, verbessern die Aussichten für Verbraucher und Unternehmen und verringern einige der Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum", erklärte Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei capital.com. "Dies hat dazu beigetragen, die Sorgen um höhere Zinsen nach der Zinserhöhung der EZB in der vergangenen Woche auszugleichen."

Rohstoffe und Devisen: Ölpreise und Gold erholen sich

Brent-Öl stieg zuletzt um 1,4 % auf 74,82 US-Dollar pro Barrel, während das US-Öl WTI auf 71,60 US-Dollar anzog.

Gold erholte sich wieder etwas, nachdem es zuvor erstmals im Jahr 2026 unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar gefallen war. Zuletzt notiert das Edelmetall am Spotmarkt 0,7 Prozent höher bei 4.027 US-Dollar pro Unze, unweit seines November-Tiefs. Silber gewinnt 0,3 Prozent.

Devisen

Der US-Dollar zeigt sich trotz möglicher restriktiver Fed-Zinspfade etwas schwächer. Der Dollar-Index notiert bei 101,34 Punkten. Dies setzt vor allem den japanischen Yen massiv unter Druck, der bei 161,66 Yen je US-Dollar dramatisch nahe an ein 40-Jahres-Tief gerutscht ist, was den Markt auf Deviseninterventionen aus Tokio lauern lässt. Der Euro (EUR/USD) steigt nach den US-Inflationsdaten ium 0,2 Prozent auf 1,1382 US-Dollar.

Kryptowährungen schwächer

Die Krypto-Märkte tendieren meist etwas schwächer, wobei der Bitcoin 0,8 Prozent einbüßt. Ether fällt um 1,0 Prozent. Die US-Inflationsdaten sorgen am Nachmittag für Gewinnmitnahmen.

Asien-Handel: Chip-Rallye treibt Indizes Richtung Rekorde

In Asien lösten die US-Vorgaben am Donnerstagmorgen ein wahres Kursfeuerwerk im Technologiesektor aus. Anleger nutzten die Micron-Zahlen als perfekten Vorwand zum Einstieg.

Der südkoreanische Kospi schoss um 5,4 % nach oben, angetrieben von Schwergewichten wie Samsung und SK Hynix . Letztere planen zudem ein milliardenschweres Zweitlisting an der Nasdaq.

schoss um 5,4 % nach oben, angetrieben von Schwergewichten wie und . Letztere planen zudem ein milliardenschweres Zweitlisting an der Nasdaq. Der japanische Nikkei 225 kletterte um rund 4,6 % und nähert sich damit wieder seinen historischen Rekorden.

kletterte um rund 4,6 % und nähert sich damit wieder seinen historischen Rekorden. In China legte der CSI 300 um 1,6 % zu, während der Hang Seng in Hongkong gegen den Trend um 1,6 % nachgab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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