Dell Technologies Registered (C) Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 25.06.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 357,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,99 % nachgegeben, was einem Verlust von -31,03 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,12 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +152,63 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +5,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dell Technologies Registered (C) um +259,61 % gewonnen.

Während Dell Technologies Registered (C) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,16 %. Damit gehört Dell Technologies Registered (C) heute zu den auffälligeren Werten.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,56 % 1 Monat +52,74 % 3 Monate +152,63 % 1 Jahr +273,75 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 25.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,16 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. IBM notiert im Minus, mit -0,95 %. NetApp notiert im Minus, mit -0,67 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -3,93 % HP notiert im Minus, mit -0,58 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.