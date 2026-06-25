Dax knapp unter 25.000 Punkte - Bayer mit Kurssprung

Der Börsenstimmung Auftrieb gaben die herausragenden Quartalszahlen und der starke Ausblick des US-Speicherchip-Spezialisten Micron sowie am Nachmittag starke US-Konjunkturdaten. Obendrein überraschte hierzulande Bayer positiv, denn der Pharma- und Agrarchemiekonzern kann sich über einen bahnbrechenden Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof in den USA freuen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Verluste wett gemacht. Die zeitweise zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten konnte der Leitindex dagegen nicht halten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit plus 1,03 Prozent auf 24.994,83 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Tag. Er ist damit auch wieder zurück über der 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gewann 0,17 Prozent auf 31.972,64 Zähler.

"Die guten Nachrichten reißen - fast wie bestellt - nicht ab", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets das Börsengeschehen./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,74 % und einem Kurs von 46,17 auf Tradegate (25. Juni 2026, 17:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -50,00 %/+44,86 % bedeutet.



