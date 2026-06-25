EuroStoxx erholt nach Micron-Zahlen - SMI auf Rekord

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,00 % und einem Kurs von 1.068 auf Tradegate (25. Juni 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -50,10 %/+44,56 % bedeutet.