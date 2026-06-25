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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx erholt nach Micron-Zahlen - SMI auf Rekord

    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx erholt nach Micron-Zahlen - SMI auf Rekord
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Für gute Stimmung sorgten überragende Geschäftszahlen sowie ein sehr guter Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron . Der Leitindex der Eurozone gewann 0,85 Prozent auf 6.267,53 Punkte.

    Beim Schweizer SMI stand ein Kursplus von 0,81 Prozent auf 14.231,96 Punkte zu Buche. Nach dem Rekordhoch vom Mittwoch stellte er eine weitere Bestmarke auf. Der britische FTSE 100 stieg um 0,65 Prozent auf 10.529,89 Punkte./la/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,00 % und einem Kurs von 1.068 auf Tradegate (25. Juni 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +17,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +63,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -50,10 %/+44,56 % bedeutet.





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