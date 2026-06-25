Gold rast nach oben – Kurs bei 4.040,91 USD

+1,14 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat -12,95 % 3 Monate -12,31 % 1 Jahr +20,05 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.040,91. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.365,94USD. Heute, bei 4.040,91USD, wäre daraus ein Vermögen von 12.005,3USD geworden – ein Plus von +20,05 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktueller Anleger-Sentiment zu Gold eher vorsichtig bis leicht bearish. In den letzten 14 Tagen trat Abwärtsdruck durch Dollarstärke und höhere Realzinsen auf; ETF-Abflüsse verstärken das. Einige Beiträge nennen zudem staatliche Verkäufe. Fundamentale Unterstützung bleibt durch Zentralbanken-Käufe. Langfristig besteht Erholungspotenzial, sobald Zins- und Dollar-Druck nachlassen.