Goldpreis
Gold rast nach oben – Kurs bei 4.040,91 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,14 % auf 4.040,91 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,60 %
|1 Monat
|-12,95 %
|3 Monate
|-12,31 %
|1 Jahr
|+20,05 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.365,94USD. Heute, bei 4.040,91USD, wäre daraus ein Vermögen von 12.005,3USD geworden – ein Plus von +20,05 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktueller Anleger-Sentiment zu Gold eher vorsichtig bis leicht bearish. In den letzten 14 Tagen trat Abwärtsdruck durch Dollarstärke und höhere Realzinsen auf; ETF-Abflüsse verstärken das. Einige Beiträge nennen zudem staatliche Verkäufe. Fundamentale Unterstützung bleibt durch Zentralbanken-Käufe. Langfristig besteht Erholungspotenzial, sobald Zins- und Dollar-Druck nachlassen.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|323,40EUR
|+1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,16EUR
|+1,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|227,50EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|300,56EUR
|+2,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,99EUR
|+2,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|480,02EUR
|+2,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|339,36EUR
|+1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|68,95EUR
|+1,43 %
|Long
|1
|0,00
|113,86EUR
|+0,94 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,278EUR
|-2,23 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.