Lässt die DEA Cannabis-Aktien beben? Darauf sollten Anleger ab Montag achten 

Mit der Aufnahme von medizinischem Cannabis in Schedule III verzeichnete Cannabis im April dieses Jahres einen wichtigen Etappensieg. Allerdings ist Freizeitcannabis bislang noch in Schedule I „gefangen“. Um von den Vorteilen der Neuklassifizierung des medizinischen Cannabis zu profitieren, sind die Unternehmen nun angehalten, die Buchhaltung strikt zwischen medizinischem Cannabis und Freizeitcannabis zu unterscheiden. Das stellt die Unternehmen bislang vor erhebliche Herausforderungen.

Der DEA-Rescheduling-Prozess hielt den Cannabis-Sektor lange Zeit in Atem, kam jedoch im vergangenen Jahr zunächst zum Erliegen. Erst eine Executive Order von Präsident Trump im Dezember 2025 brachte wieder neuen Schwung in das Verfahren.

Kommt die Vereinheitlichung?

Aus Sicht der Cannabis-Unternehmen wäre es am einfachsten, wenn auch Freizeitcannabis in das Schedule III rutschen würde. Doch so einfach ist das Ganze nicht, befinden sich doch bislang ausnahmslos verschreibungspflichtige Wirkstoffe und Substanzen in Schedule III. Medizinisches Cannabis erfüllt diese Vorgabe, Freizeitcannabis hingegen nicht. Ein Anhörungsprozess der DEA soll nun klären, ob auch Freizeitcannabis in Schedule III herabgestuft werden kann.





Cannabis-Aktien zittern – DEA startet am Montag den Anhörungsprozess

Seit längerer Zeit steht fest, dass der Anhörungsprozess der DEA am kommenden Montag (29. Juni) starten und bis längstens 15. Juli andauern wird. Ein ausgewogener Anhörungsprozess, in dem Gegner und Befürworter der Neueinstufung von Freizeitcannabis zu Wort kommen, sollte vorausgesetzt werden. Doch genau hier setzt die Kritik aus dem Cannabis-Sektor an. Die Liste der Anhörungsteilnehmer ist recht „gegnerlastig“. Das wiederum öffnet einem langwierigen juristischen Prozess Tür und Tor.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass eine Neuklassifizierung von Freizeitcannabis keine bundesweite Legalisierung wäre.

Fazit

Auf eine zügige Neueinstufung von Freizeitcannabis in Schedule III sollten Anleger nicht unbedingt bauen. Vielmehr muss mit einer langwierigen ergebnisoffenen - juristischen Auseinandersetzung gerechnet werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage profitieren in erster Linie Multi-State Operators (MSOs), die in den USA etabliert sind; also Unternehmen wie Trulieve Cannabis, Curaleaf oder Green Thumb Industries. Unternehmen wie Tilray Brands oder Canopy Growth, die stärker von einer umfassenden Neuklassifizierung von Freizeitcannabis abhängen, dürften hingegen weiter leiden.

Unternehmen mit einem starken „Freizeitcannabissegment“, wie etwa Tilray oder Canopy, leiden vorerst weiter. Der obere Chart verdeutlicht, dass der Markt bereits reagiert…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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