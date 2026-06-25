Apple Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 25.06.2026

Die Apple Aktie ist bisher um -6,34 % auf 241,75€ gefallen. Das sind -16,38 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Apple Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 241,75€, mit einem Minus von -6,34 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Apple-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,30 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um -6,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,56 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,16 % gewonnen.

Während Apple deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,34 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,92 % 1 Monat -8,56 % 3 Monate +17,30 % 1 Jahr +47,90 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 25.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Bil.EUR € wert.

Apple hat am Donnerstag die Anleger mit der Ankündigung überraschend deutlicher Preiserhöhungen verschreckt. Die Papiere des Technologiekonzerns sackten zwischenzeitlich um fast sechs Prozent auf 276,44 US-Dollar ab. Sie erreichten damit den …

DELRAY BEACH, Fla., June 25, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the fingerprint sensor market is projected to reach USD 6.98 billion by 2032 from USD 5.01 billion in 2026, at a CAGR of 5.7% from 2026 to 2032. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,74 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,27 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,87 %. Samsung Electronics legt um +6,54 % zu

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.